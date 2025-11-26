Sega e Atlus ammettono che lanciare versioni complete dei giochi dopo l'uscita originale danneggia le vendite

In sostanza, secondo quanto riportato all'interno della sessione di domande e risposte di Sega Sammy Holdings relativa ai risultati finanziari del secondo trimestre fiscale, il publisher si è resa conto che i giocatori sembra siano ora portati ad aspettare le versioni più complete dei giochi invece di acquistare gli originali al lancio.

Un'interessante considerazione è emersa dai recenti documenti finanziari di Sega: insieme ad Atlus , la compagnia si è resa conto che l'abitudine di lanciare versioni complete dei giochi dopo l'uscita originale può danneggiare le vendite iniziali.

Una strategia che è diventata un boomerang?

I giochi Atlus, in particolare, seguono uno schema che è ormai piuttosto noto: a distanza di circa un anno o più dal lancio originale, questi di solito vengono rilanciati sul mercato con una versione completa o "definitiva" contenente alcune aggiunte e migliorie, venduta spesso a prezzo pieno.

Abbiamo visto adottare questa strategia con Persona 5 e il successivo Persona 5 Royal, come anche per Shin Megami Tensei V e Shin Megami Tensei V Vengeance, ma ci sono stati altri casi in precedenza, che in effetti hanno portato l'utenza ad essere un po' abituata a questo modus operandi, specialmente per quanto riguarda Atlus.

La stessa cosa non è ancora successa con Metaphor: ReFantazio e non sappiamo se sia prevista una nuova versione del gioco nel prossimo futuro, ma il fatto che le vendite siano state inferiori alle aspettative ha portato Sega a riflettere sulla possibilità che il lancio dilazionato delle versioni complete possa avere un effetto negativo sulle vendite iniziali dei giochi, a questo punto.

Dopo un lancio di straordinario successo, con 1 milione di copie vendute solo nel giorno di uscita, Metaphor: ReFantazio ha avuto poi una progressione molto più lenta, raggiungendo i 2 milioni solo dopo circa 6 mesi.

Secondo Sega, questo andamento più lento potrebbe essere dovuto al fatto che molti utenti sarebbero titubanti sull'acquisto perché aspetterebbero un'eventuale versione completa o definitiva del gioco, dimostrando che la strategia classica di Atlus potrebbe essere un boomerang per la compagnia.