Metaphor: ReFantazio ha superato un altro traguardo di vendite, i giocatori lo hanno premiato?

Atlus ha aggiornato i dati di vendita di Metaphor: ReFantazio , che ha superato un altro traguardo: i 2 milioni di copie in tutto il mondo. La compagnia, posseduta da Sega, ne ha approfittato per ringraziare tutti i giocatori che l'hanno supportata e che le hanno permesso di raggiungere questo nuovo successo.

Successo o no?

Per festeggiare, è stato anche pubblicato un nuovo artwork, realizzato dal character designer Shigenori Soejima, che trovate allegato al tweet sottostante.

Nei commenti all'annuncio, molti si sono chiesti se due milioni di copie siano davvero considerabili un successo. In realtà, visto che Atlus ha scelto di comunicare i dati di vendita, la risposta dovrebbe essere abbastanza scontata.

Evidentemente le aspettative di vendita per Metaphor: ReFantazio erano inferiori. Considerando che si tratta di una nuova proprietà intellettuale, mirata a una nicchia, quella dei fan hardcore dei giochi di ruolo giapponesi, non stupisce.

Non bisogna commettere l'errore di rapportare le vendite a quelle necessarie per andare in pareggio ai colossi del genere, come Final Fantasy VII: Rebirth o Final Fantasy XVI che, pur avendo venduto di più di Metaphor: ReFantazio, sono stati considerati degli insuccessi perché avevano delle prospettive di mercato (e dei costi di produzione) di tutt'altro livello.