Metaphor: ReFantazio ora è disponibile per gli abbonati a PC e Xbox Game Pass

L'inclusione dell'ultima fatica di Atlus all'interno del catalogo del servizio di Microsoft a meno di un anno dalla pubblicazione non era affatto scontata, specie considerando l'accoglienza di pubblico e critica. Insomma, è stata una bella sorpresa per molti abbonati e sicuramente la ciliegina sulla torta della line-up della seconda metà di maggio del Game Pass .

Come da programma, da oggi Metaphor: ReFantazio è disponibile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Standard, Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass , che dunque possono giocare senza costi aggiuntivi a uno dei migliori JRPG degli ultimi anni e candidato ai GOTY dello scorso anno.

Cos'è Metaphor: ReFantazio?

Metaphor: ReFantazio è un JRPG fantasy ambientato nell'immaginario regno di Euchronia, caduto nel caos dopo l'assassinio del re e l'attivazione della magia reale, un incantesimo che elegge il nuovo sovrano in base alla volontà di ogni cittadino. Questa scelta provoca un'accesa competizione nota come il Torneo del Trono, in cui chiunque - ricco o povero, nobile o reietto - può ambire al potere.

Il protagonista si ritrova coinvolto suo malgrado nella competizione, mentre tenta di spezzare la maledizione che ha colpito il principe di Euchronia, il legittimo erede creduto morto da tempo. Il suo viaggio lo porterà attraverso le terre del regno, dove stringerà alleanze con personaggi chiave e scoprirà i segreti della magia reale.

Il sistema di combattimento combina turni classici, tipici delle produzioni Atlus, con un job system che permette di assegnare diverse classi ai membri del party. Inoltre, nei combattimenti fuori dagli scontri principali, sarà possibile affrontare i nemici in duelli action per ottenere vantaggi tattici o eliminare direttamente avversari più deboli. Come nella serie Persona, il gioco permette di rafforzare i legami con i comprimari, sbloccando nuove storie e abilità. Infine, la progressione è scandita da scadenze obbligatorie, che richiedono un'attenta pianificazione per completare gli obiettivi e scegliere con cura le attività da svolgere.