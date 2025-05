Google Foto si rinnova: arriva il nuovo editor con le funzioni IA esclusive dei Pixel

L'editor di Google Foto spegne dieci candeline e, per celebrare l'occasione, l'azienda di Mountain View ha deciso di introdurre alcune funzionalità AI molto utili. Si tratta di feature basate sull'intelligenza artificiale, originariamente disponibili in esclusiva per i dispositivi Pixel. Ebbene, stavolta gli utenti Android e iOS potranno sperimentare Reimagine, Auto Frame e la condivisione di album tramite QR Code.

Tuttavia, il rilascio effettivo di queste novità sarà graduale: seguirà prima un periodo di test su Android (a partire dal prossimo mese), per poi approdare su iPhone presumibilmente verso la fine dell'anno. Scopriamo quindi tutti i dettagli sul nuovo editor.