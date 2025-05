Android 16 ridisegna la home dei Pixel: arriva una riga in più per app e widget

Alla prima installazione della beta, i possessori di Pixel vengono accolti da un messaggio che recita : "Buone notizie! La tua schermata iniziale ha un nuovo layout, con più spazio per app e widget". Il cambiamento non riguarda solo il widget At a Glance , ma anche la spaziatura complessiva tra le righe, rendendo l'intera schermata più densa e funzionale. Una novità che verrà sicuramente apprezzata da chi desidera sfruttare al massimo ogni pixel (è proprio il caso di dirlo) del display.

Con il rilascio della beta di Android 16, Google introduce una delle modifiche più richieste dai possessori di smartphone Pixel : il ridimensionamento del widget At a Glance. Questo elemento, da sempre fisso nella parte superiore della schermata iniziale dei Pixel, occupava uno spazio importante senza la possibilità di essere rimosso. Ora, grazie al nuovo design "Material 3 Expressive", il widget diventa più compatto, lasciando spazio per una riga in più di app e widget.

Il widget resta obbligatorio, ma è meno invadente

Nonostante il cambiamento, Google non ha ancora introdotto la possibilità di rimuovere del tutto il widget At a Glance. Proprio come la barra di ricerca in basso, anche questo elemento resta un componente fisso e non disattivabile della schermata principale. Una scelta che ha sempre generato critiche da parte degli utenti più attenti alla personalizzazione, che vedono nei Pixel un'esperienza Android troppo vincolata rispetto ad altri brand.

Tuttavia, il fatto che Google abbia deciso di ridimensionarlo può essere letto come un compromesso: l'azienda ascolta le richieste degli utenti, ma senza rinunciare del tutto alla propria visione sull'organizzazione della home screen. Per molti, già solo la possibilità di avere una riga extra di icone è un miglioramento significativo, specie su modelli con display più piccoli come i Pixel 9A.