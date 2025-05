Android 16 debutta in beta su Google Pixel: design rinnovato e tante novità

Google ha reso disponibile una versione beta di Android 16 dall'interfaccia totalmente rinnovata, ma solo per alcuni dispositivi Pixel idonei. Il protagonista assoluto è il suo design, caratterizzato da colori vibranti e diverse novità volte a offrire un'esperienza ancora più coinvolgente. Il Material 3 Expressive era stato già annunciato in precedenza, ma è fondamentale fare una precisazione: solo alcuni utenti potranno iscriversi alla beta . Scopriamo quindi le principali novità di questo nuovo aggiornamento e, soprattutto, come accedervi.

Come iscriversi alla beta e quali dispositivi sono compatibili

Per iscriversi alla beta dovrete andare sul sito ufficiale Android Beta; avrete così accesso all'aggiornamento OTA (over-the-air) che pesa circa 574 MB. Attenzione, però: dopo esservi registrati al programma, e dopo essere passati alla beta QPR1, verrete iscritti alla beta successiva. Se eravate già iscritti alla beta di Android 16, scegliendo di non ritirarvi, otterrete automaticamente tutti i futuri aggiornamenti, tra cui la beta QPR1. Ciò significa che non avrete accesso alla release ufficiale prevista per il mese di giugno, quindi dovrete attendere almeno tre mesi. Vi ricordiamo infatti che si tratta di aggiornamenti più corposi che differiscono dalle classiche patch mensili e che avvengono a rilasci trimestrali.

I dispositivi compatibili sono i Google Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9° e Pixel Tablet. Ad ogni modo, se temete di perdere eventuali dati personali, potete semplicemente armarvi di pazienza fino al mese successivo, periodo in cui è prevista la release ufficiale.