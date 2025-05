AMD lancia la sfida a Nvidia: presentata la nuova RX 9060 XT, il prezzo è molto competitivo

Inoltre, questa scheda video verrà fornita con 32 unità di calcolo RDNA, un boost clock di 3,13Ghz, il supporto per l'HDMI 2.1.b e per il DisplayPort 2.1a. Stando alle dichiarazioni e ai test effettuati dalla stessa AMD su 40 giochi, questa scheda sarà più veloce del 6% rispetto alla concorrenza con attiva una risoluzione di 1440p .

Questa scheda video, seguendo, per l'appunto, quanto fatto da Nvidia, verrà lanciata in due versioni: una da 8GB di VRAM e una da 16GB di VRAM . Questa scelta, quella di proporre anche il modello da 8GB riflette una tendenza già avviata proprio dalla diretta concorrente con i suoi modelli.

Prezzo e data d'uscita

E dunque, da quando sarà disponibile sul mercato questa AMD RX 9060 XT? Il lancio è fissato per il prossimo 5 giugno. Il modello da 8GB verrà venduto a 299 dollari, mentre la versione da 16GB subirà un sovrapprezzo di 50 dollari per un totale di 349 dollari.

Il confronto con Nvidia, purtroppo, al momento non è ancora possibile, considerando la tanto discussa scelta dell'azienda di impedire ai recensori di testare il prodotto prima del lancio sul mercato. Non ci resta che attendere qualche altra settimana per poter mettere le mani su questa scheda video AMD e per scoprire quale sarà la reazione dell'utenza.