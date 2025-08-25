Apple presenta SF-LLaVA-1.5: un modello AI efficiente per comprendere i video di lunga durata

Apple ha annunciato un importante passo avanti nel campo dell'intelligenza artificiale applicata al video. I ricercatori dell'azienda hanno sviluppato SF-LLaVA-1.5, un modello linguistico multimodale capace di comprendere e descrivere filmati di lunga durata in modo più efficiente rispetto alle soluzioni precedenti. Si tratta di un'evoluzione di SlowFast-LLaVA, un modello open source che combina flussi di analisi "lenti" e "veloci" per catturare sia i dettagli statici delle scene sia i movimenti nel tempo.

Come funziona il modello Il principio alla base è semplice ma potente: invece di analizzare ogni singolo frame - un processo ridondante e costoso - SF-LLaVA-1.5 seleziona 128 fotogrammi da qualsiasi clip, distribuendoli tra un flusso "slow" con 32 immagini ad alta definizione e uno "fast" con 96 frame a bassa risoluzione. In questo modo il modello evita di saturare la finestra di contesto degli LLM e riesce a mantenere l'attenzione su ciò che conta davvero. Ecco quando Apple Intelligence userà GPT-5 su iPhone, iPad e Mac Nonostante le dimensioni ridotte (1, 3 e 7 miliardi di parametri), SF-LLaVA-1.5 supera modelli molto più grandi in benchmark dedicati alla comprensione di video lunghi, come LongVideoBench e MLVU. Anche la versione più piccola da 1B ottiene risultati di rilievo, segno che l'efficienza del design ha un impatto concreto. Inoltre, il modello si comporta bene anche su compiti legati alle immagini, come OCR, ragionamento matematico e scenari ricchi di testo, superando una delle criticità tipiche dei Video LLM.