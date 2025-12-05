Cambi ai vertici Apple: Newstead guiderà il settore legale, Lisa Jackson e Katherine Adams lasceranno l'azienda

Nuove transizioni continuano a segnare l'azienda di Cupertino: Katherine Adams e Lisa Jackson lasceranno l'azienda per andare in "pensione'". La prima era vicepresidente senior e responsabile giuridico di Apple (consulente legale dal 2017, in poche parole) mentre la seconda guidava le politiche ambientali, le strategie e le iniziative sociali. Entrambe lasceranno l'azienda nel 2026, con Jennifer Newstead che diventerà il nuovo consigliere legale il primo marzo 2026, dopo una transizione delle mansioni da Kate Adams. Vediamo meglio i dettagli.

I nuovi ruoli

Con il pensionamento di Katherine Adams e Lisa Jackson, a partire dal primo marzo 2026 entrerà in azienda Jennifer Newstead. Recentemente ha svolto il ruolo di responsabile legale presso Meta, mentre in precedenza ha lavorato come consulente legale presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Tim Cook, CEO di Apple, ha dichiarato: "Siamo davvero lieti che Jennifer sia entrata a far parte del nostro team. Lei apporta una straordinaria esperienza e competenza al ruolo e contribuirà a promuovere l'importante lavoro di Apple in tutto il mondo. Siamo inoltre lieti che Jennifer supervisionerà sia l'organizzazione legale che quella degli affari governativi, data la crescente sovrapposizione tra il lavoro di entrambi i team e la sua notevole esperienza negli affari internazionali. Sono certo che sarà un'ottima leader per il futuro".

Jennifer Newstead

Inoltre, le responsabilità di cui si occupava Lisa Jackson, come le iniziative ambientali e sociali, saranno assunte dal COO Sabih Khan. "Sono profondamente grato a Lisa per il suo contributo. Ha svolto un ruolo fondamentale nell'aiutarci a ridurre le nostre emissioni globali di gas serra di oltre il 60% rispetto ai livelli del 2015", ha scritto il CEO. "È stata anche una partner strategica fondamentale nel coinvolgere i governi di tutto il mondo, difendendo gli interessi dei nostri utenti su una miriade di argomenti e promuovendo i nostri valori, dall'istruzione e l'accessibilità alla privacy e alla sicurezza". Katherine Adams lavora in Apple dal 2017, come vi abbiamo anticipato, mentre Jackson è entrata in azienda nel 2013.