Un nuovo personaggio di Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows è fortissimo, forse persino troppo

Il DLC di Elden Ring Nightreign, The Forsaken Hollows , è finalmente disponibile e i giocatori di tutto il mondo stanno mettendo alla prova le novità proposte, tra nuovi nemici e nuovi personaggi . Parlando proprio di questi, uno dei nuovi Crepuscolari del gioco d'azione pare essere veramente molto forte . Persino troppo.

Il video dell'Undertaker in Elden Ring Nightreign

L'Undertaker è infatti in grado di usare la propria abilità base per attivare la propria Ultimate a costo zero nel caso si verifichino due condizioni: se si fa una schivata perfetta di una presa nemica (quelle con un effetto particellare oscuro) oppure quando un alleato usa la propria Ultimate. Il risultato si può vedere nel video qui sotto.

Come è facile intuire, è possibile in pratica attivare nove volte la mossa Ultimate dell'Undertaker se tutta la squadra è composta da tale classe. In pratica, a turno i giocatori usano l'Ultimate e gli altri attivano in contemporanea l'abilità base (che diventa la Ultimate).

Potreste pensare che la facilità di utilizzo di questa mossa finale sia controbilanciata dal fatto che è ben più debole di quelle degli altri personaggi, ma secondo i test dei giocatori non è affatto così. Inoltre, è molto facile da usare perché ha un lungo raggio e riesce a inseguire i nemici, trasformando il personaggio di Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows in un missile a ricerca.

Aggiungiamo che l'Undertaker ha un bonus alla potenza d'attacco, all'equilibrio e alla riduzione del danno. Inoltre, lo scaling dei punti vita, della forza e della fede lo rendono un personaggio sia potente che resistente, perfetto per usare i martelli e far perdere velocemente l'equilibrio ai boss. Non stupitevi quindi se l'Undertaker sarà una delle classi preferite in questo periodo.

Vi segnaliamo infine come accedere al DLC.