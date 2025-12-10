Elden Ring: Nightreign cala di prezzo in vista del Natale, maxi sconto su Amazon, è al minimo storico

0

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Elden Ring: Nightreign al suo minimo storico.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante in vista delle festività natalizie, Elden Ring: Nightreign viene messo in offerta con uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 29,90€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Elden Ring Nightreign introduce una nuova esperienza all'interno dell'universo di Elden Ring. Il gioco invita i giocatori a collaborare tra loro per sopravvivere ai pericoli che emergono durante la notte, con una modalità cooperativa che supporta fino a tre partecipanti.

Ulteriori dettagli sul gioco

Ogni giocatore può scegliere tra diversi eroi, tutti caratterizzati da uno stile di combattimento distinto e da abilità uniche. Sebbene ciascun personaggio sia in grado di affrontare le minacce da solo, è nella cooperazione che il sistema di gioco esprime il suo massimo potenziale: le abilità combinabili generano infatti sinergie devastanti, fondamentali per superare gli scontri più impegnativi.

Nightreign introduce anche una minaccia ambientale in costante evoluzione. Il mondo cambia a ogni nuova partita, rendendo ogni spedizione notturna imprevedibile e carica di tensione. Alla fine di ogni sessione attende un gigantesco boss notturno, la cui sconfitta richiede coordinazione, tempismo e un uso sapiente delle capacità del gruppo. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.

