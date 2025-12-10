L'espansione Megadimensione di Leggende Pokémon: Z-A è disponibile da oggi su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2: si tratta di un pacchetto ricco di misteri, nuove creature e sorprendenti evoluzioni alternative, con una storia che si intreccia agli eventi del gioco principale.

In Megadimensione verremo infatti chiamati a indagare sulle enigmatiche distorsioni dello spazio che hanno dato vita alle Luminopoli dimensionali, una versione alternativa e instabile della celebre metropoli. A guidare questa insolita esplorazione ci saranno l'eccentrica pasticciera di ciambelle Anjabelle e il suo partner, il Pokémon misterioso Hoopa.

Le abilità dimensionali del personaggio giocheranno un ruolo fondamentale nella trama dell'avventura, mentre esploriamo le Luminopoli dimensionali imbattendoci in Pokémon impossibili da incontrare nella città originale, alcuni dei quali dotati di livello dimensionali capaci di superare il classico livello 100.

