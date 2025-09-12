6

Leggende Pokémon Z-A annuncia Megadimensione: DLC a pagamento già disponibile per la prenotazione

Leggende Pokémon Z-A avrà un contenuto aggiuntivo a pagamento e il team di sviluppo l'ha svelato durante il più recente Nintendo Direct: sarà dedicato alla due Mega Evoluzioni di Raichu.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/09/2025
Raichy X in Leggende Pokémon Z-A Mega Dimension
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Articoli News Video Immagini

In occasione del Nintendo Direct, i giocatori hanno avuto la possibilità di vedere il venturo Leggende Pokémon Z-A, che ci permetterà di vivere il mondo di Pokémon in un modo nuovo con i combattimenti in tempo reale e d'azione.

Il video mostra una sequenza di gameplay che viene dalla versione Nintendo Switch 2. Ricordiamo che la data di uscita è il 16 ottobre 2025. Inoltre, è stato confermato un nuovo contenuto in arrivo dopo l'uscita: Megadimensione.

Il trailer di Leggende Pokémon Z-A Mega Dimension

Il trailer di Leggende Pokémon Z-A ci svela che Megadimensione è un DLC a pagamento che può già essere preordinato. Già al lancio il DLC darà accesso a dei costumi aggiuntivi chiamati Holo-X e Holo-Y, ma includerà in una data ancora da definire dei contenuti di storia aggiuntivi.

Il trailer ci mostra anche due Mega Evoluzioni di Raichu, nello specifico una a tema X e una a tema Y, basato sulla forma del corpo di questa versione del Pokémon e in riferimento ai capitoli X e Y.

Leggende Pokémon: Z-A è in prenotazione su Amazon per Nintendo Switch, Switch 2 e anche in bundle Leggende Pokémon: Z-A è in prenotazione su Amazon per Nintendo Switch, Switch 2 e anche in bundle

Cosa ne pensate di queste nuove creature?

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Leggende Pokémon Z-A annuncia Megadimensione: DLC a pagamento già disponibile per la prenotazione