Leggende Pokémon Z-A svela le date della Stagione 4 delle Lotte Competitive, in palio c'è la Baxcaliburite

La nuova season prenderà il via il 18 dicembre alle 07:00 italiane e terminerà il 7 gennaio alle 02:59. Sono ammessi tutti i Pokémon dal numero 001 a 227 del Pokédex di Luminopoli e dal numero 001 a 112 del nuovo Pokédex introdotto con l'espansione Megadimensione, disponibile da oggi. Tutti i Pokémon che schiererete saranno settati al livello 50 e sarà possibile equipaggiarli con degli strumenti, a patto di non assegnare due oggetti uguali.

In palio anche tutte le Megapietre delle altre stagioni

Per chi non lo sapesse, le Lotte Competitive sono una modalità multiplayer online in cui fino a quattro giocatori si affrontano in battaglie frenetiche, cercando di sconfiggere il maggior numero possibile di Pokémon avversari entro un tempo limite. Partecipando si ottengono punti in base al piazzamento, e accumulandone abbastanza si sale di rango. Si parte dal rango Z, ma dimostrando abilità e costanza è possibile scalare la classifica fino al prestigioso rango A.

Il premio più ambito della stagione è sicuramente la Baxcaliburite, un oggetto necessario per far megaevolvere Baxcalibur (uno dei nuovi Pokémon di Megadimensione). Ma per fortuna non dovrete arrivare ai vertici per ottenerla. Basta infatti raggiungere il Rango S per sbloccarla immediatamente. Tenete presente che non è possibile ottenere questo oggetto in altri modi.

Inoltre, se non avete preso parte alle precedenti Stagioni, saranno disponibili anche le tre megapietre degli starter di sesta generazione messe in palio in passato, ovvero la Chesnaughtite, la Delphoxite e la Greninjite. Per ottenerle vi basta raggiungere rispettivamente il rango U, W e Y.

Di seguito abbiamo elencato tutte le altre ricompense della stagione: Rango A

3 Tappi d'oro

5 Tappi d'argento

3 Semi padronanza

1 Granpepita

Rango B - E

2 Tappi d'oro

3 Tappi d'argento

2 Semi padronanza

2 Pepite

Rango F - I

1 Tappo d'oro

2 Tappi d'argento

1 Seme padronanza

2 Pepite

Rango J - M

1 Tappo d'argento

1 Seme padronanza

2 Pepite

Rango N - R

1 Seme padronanza

1 Pepita

Rango S o inferiore