Microsoft sta cercando di far funzionare i giochi Xbox in retrocompatibilità anche su Windows, per un leaker

Non è una questione semplice, ma potrebbe essere effettuata attraverso un sistema di emulazione specifico, che espanderebbe in maniera sensibile la libreria di giochi utilizzabili su PC dagli utenti che hanno un account Xbox di lunga data.

Si parla, in questo caso, dei vecchi giochi per la prima Xbox e per Xbox 360 , che attualmente funzionano in retrocompatibilità su Xbox One e Xbox Series X|S ma che non vanno su PC Windows, e secondo l'informazione in questione ci sarebbero attualmente degli esperimenti in corso sulla possibilità di farli andare anche in tale ambiente.

Il noto leaker Nate the Hate è intervenuto sul forum ResetEra riportando un'informazione interessante: in base alle sue conoscenze, Microsoft starebbe cercando di far funzionare i giochi Xbox in retrocompatibilità anche su Windows , sebbene non sia chiaro se la cosa sia effettivamente fattibile.

Una buona notizia per Xbox ROG Ally?

Va presa come una semplice voce di corridoio, ma Nate the Hate ha una buona reputazione come affidabilità, sebbene in questo caso la questione sia ancora più vaga in quanto si tratterebbe di una sorta di sperimentazione che potrebbe non portare a nulla di concreto.

"Esiste la speranza di rendere i giochi Xbox legacy (OG e Xbox 360) BC su ROG e Windows. Se ci riusciranno è ancora da vedere, ma si sta facendo il possibile", ha scritto l'insider.

"L'altra incognita è quanto sarà ampia l'iniziativa in termini di offerta. Sarà quella che abbiamo attualmente su Xbox Series o si espanderà per aggiungere altri titoli nell'ecosistema Xbox?" Dunque non è chiaro se si tratti del fatto di trasportare l'intero catalogo in retrocompatibilità su PC o solo una porzione di questo o addirittura un'iniziativa ancora più estesa, ma risulta comunque interessante.

Tale iniziativa potrebbe risultare vantaggiosa anche per gli utenti di Xbox ROG Ally, che potrebbero in questo modo ottenere una notevole espansione del catalogo utilizzabile sul proprio dispositivo aggiungendo i giochi per la prima Xbox e Xbox 360.