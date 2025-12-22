1

Microsoft ha negato di aver fissato un obiettivo del 30% di margine per Xbox

Stando a una nuova intervista, Microsoft non avrebbe fissato il margine di Xbox al 30%, come precedentemente riportato da Bloomberg.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/12/2025
Phil Spencer e il logo Xbox

Nell'ambito di un nuovo report di CNBC, Microsoft ha smentito voci secondo cui avrebbe imposto alla sua divisione videogiochi, al secolo Xbox, l'obiettivo di raggiungere un margine di profitto del 30%.

Il report ha chiesto conto alla compagnia di diverse indiscrezioni emerse nell'ultimo anno, compresa questa, partendo dal report di Bloomberg in cui si affermava che Microsoft avesse fissato per la sua divisione gaming, Xbox, l'ambizioso obiettivo di raggiungere un margine di profitto del 30%, obiettivo che avrebbe portato a licenziamenti e alla cancellazione di alcuni progetti.

Obiettivo irrealistico?

Secondo Bloomberg, il target sarebbe stato stabilito dalla direttrice finanziaria di Microsoft, Amy Hood, che avrebbe definito il 30% come un "margine di responsabilità" applicabile a tutta l'azienda, inclusa Xbox. Il report è stato successivamente avvalorato anche da altre personalità del settore, che hanno dichiarato di aver sentito notizie simili riguardo a questi obiettivi e ad altri particolarmente ambiziosi.

Sarah Bond, la presidente di Xbox
Sarah Bond, la presidente di Xbox

Il target del 30% è significativamente più alto rispetto allo standard del settore, che si attesta mediamente tra il 17% e il 22%. In risposta alle voci, Microsoft avrebbe dichiarato a CNBC che, pur avendo fissato degli obiettivi ambiziosi, il margine di profitto del 30% non era un dato corretto.

I migliori remake e remaster del 2025 I migliori remake e remaster del 2025

Purtroppo non è stato chiarito quale sarebbe l'obiettivo reale, quindi siamo rimasti un po' appesi da questo punto di vista.

Rimane il fatto che il 2025 è stato davvero difficile per i dipendenti della compagnia (che di suo se la passa benissimo) tra migliaia di licenziati, progetti cancellati come Perfect Dark ed Everwild, aumenti di prezzo e altri scossoni.

#Microsoft
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Microsoft ha negato di aver fissato un obiettivo del 30% di margine per Xbox