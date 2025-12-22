Google Pixel 9a è lo smartphone da regalare per questo Natale 2025: oggi è (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Google Pixel 9a che viene messo in offerta con uno sconto extra large del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 379€ (10€ sopra al minimo storico). Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: Il Google Pixel 9a è dotato di un ampio display da 6,3 pollici con risoluzione di 2424 x 1080 pixel, che garantisce immagini nitide e colori vividi, rendendolo ideale sia per la navigazione sia per la fruizione di contenuti multimediali.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Sul fronte della connettività, il Pixel 9a supporta il 5G, offrendo velocità di trasferimento dati elevate e una navigazione fluida anche nelle reti più impegnative. Tra i punti di forza più rilevanti c'è la fotocamera da 48 megapixel, capace di scattare foto di alta qualità con risoluzione di 8165 x 6124 pixel e registrare video in 4K a 3840 x 2160 pixel, garantendo un'esperienza fotografica e video di livello professionale.
Nonostante le sue prestazioni, il dispositivo mantiene dimensioni contenute, con uno spessore di appena 8,9 mm e un peso di 185 grammi, che lo rendono maneggevole e comodo da utilizzare. La batteria da 5100 mAh assicura una lunga autonomia, permettendo di affrontare l'intera giornata senza preoccupazioni.