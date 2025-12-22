Google Pixel 9a è lo smartphone da regalare per questo Natale 2025: oggi è (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Google Pixel 9a che viene messo in offerta con uno sconto extra large del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 379€ (10€ sopra al minimo storico). Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: Il Google Pixel 9a è dotato di un ampio display da 6,3 pollici con risoluzione di 2424 x 1080 pixel, che garantisce immagini nitide e colori vividi, rendendolo ideale sia per la navigazione sia per la fruizione di contenuti multimediali.