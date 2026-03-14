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Il monitor curvo MSI MAG QD-OLED da 32" e 165 Hz è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor curvo MSI MAG 321CUP al prezzo minimo storico, con uno sconto del 21%. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/03/2026
Monitor curvo MSI MAG

Se cerchi un nuovo monitor, possibilmente curvo, l'MSI MAG da 32" è su Amazon a 749,99 € invece di 949 €, permettendoti di risparmiare quasi 200 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni, se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gameplay più immersivo

Come anticipato, si tratta di un monitor curvo (1700R) per offrirti un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Inoltre, il pannello Quantum Dot OLED visualizza 1,07 miliardi di colori per immagini nitide e convincenti. A contribuire è la frequenza di aggiornamento di 165 Hz con tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) per chiarezza di movimento anche nei momenti più concitati. Il software MSI GI include OLED Care 2.0 per prevenire i fenomeni di burn-in, oltre a diverse funzionalità pensare per ottimizzare ulteriormente la tua esperienza.

Il monitor MSI MAG curvo
Il monitor MSI MAG curvo

Lato connettività troviamo porte DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 e USB Type-C. Ovviamente bisogna tenere a mente che il monitor curvo potrebbe non essere adatto a tutti, sebbene in questo caso non sia eccessivo. Inoltre, la fascia di prezzo potrebbe ancora risultare alta per chi ha esigenze specifiche di budget.

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