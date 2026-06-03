Insta360 X4 Air è in sconto su AliExpress: riprese sempre fluide e stabili

Se sei alla ricerca di una buona action camera, l'Insta360 X4 Air è su AliExpress a 345,86 €. Assicurati di utilizzare i codici SSIT35, MULTI35 o ITSS35 per risparmiare altri 35 €. Non è tutto, perché con i PayPal Discount potrai risparmiare ulteriori 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Leggera e portatile
Si tratta di una videocamera da 165g facile da usare. Il doppio obiettivo cattura ogni momento importante in 8K 30fps. Non dovrai fare altro che filmare: successivamente potrai scegliere le inquadrature migliori, quindi non è necessario puntare la videocamera in una direzione specifica.
Il selfie stick scompare dalle immagini e potrai catturare prospettive in terza persona, mentre la stabilizzazione FlowState si attiva automaticamente per riprese sempre fluide e stabili. A contribuire è Horizon Lock, che mantiene l'immagine perfetttamente orizzontale in ogni circostanza. Nel complesso, si tratta di un prodotto di alta qualità e perfetto per catturare ogni momento importante.
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