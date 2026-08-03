Prenota la tua copia di Marvel's Wolverine in offerta su Amazon: poco più di un mese all'uscita

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare una copia di Marvel's Wolverine a prezzo scontato: l'offerta prevede uno sconto attivo del 14% per un costo totale e finale d'acquisto di 69,99€.

L'uscita del gioco è fissata per il prossimo 15 settembre. Prenota il gioco direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Marvel's Wolverine è un'avventura d'azione sviluppata da Insomniac Games, lo studio conosciuto per aver dato vita alla celebre serie Marvel's Spider-Man. Realizzato in collaborazione con Marvel Games, il titolo propone una storia completamente originale dedicata a uno dei personaggi più iconici dell'universo Marvel: Wolverine per l'appunto.