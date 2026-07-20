Marvel's Wolverine sarà doppiato in italiano, l'ultimo trailer lo conferma

Marvel's Wolverine sarà doppiato in italiano: a confermarlo è la nuova versione del trailer "Ain't No Hero", pubblicata oggi da PlayStation, che fornisce un assaggio delle voci che troveremo nel gioco il prossimo 15 settembre.
A interpretare Logan pare sia stato scelto Francesco "Deacon St. John" Rizzi, un attore di grande spessore e intensità, che sicuramente saprà rendere al meglio i momenti più furiosi del personaggio Marvel, arricchendo con il suo contributo anche il comparto narrativo.
Comparto narrativo che vedrà Wolverine affrontare Bolivar Trask e le sue truppe di mercenari per difendere i giovani mutanti dalle loro incursioni, contando anche sull'aiuto di alcuni dei suoi ex compagni come la potentissima Jean Grey.
Peraltro Rizzi doppierà Wolverine anche nell'imminente Marvel Tokon: Fighting Souls, che includerà nel proprio roster il mutante con gli artigli oltre a tantissimi altri personaggi, sebbene all'interno di un contesto differente rispetto al titolo di Insomniac Games.
Infuriano però le polemiche
Pur promettendo un'esperienza spettacolare, che poggia sulle solidissime basi di quanto fatto finora con Marvel's Spider-Man, Marvel's Wolverine sta subendo il peso delle polemiche legate all'addio ai dischi di Sony, con diversi utenti che commentano i trailer in maniera ostile.
Il tie-in dedicato a Logan sarà ovviamente disponibile anche in formato fisico, visto che il passaggio al digitale si concretizzerà solo a partire dal 2028. Allo stesso modo, anche God of War Laufey potrà essere acquistato in versione disco, il che conferma un lancio entro la fine del prossimo anno.