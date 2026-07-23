Marvel's Wolverine presenta la sua storia in un nuovo e spettacolare trailer

Così come il precedente trailer "Ain't No Hero" , anche questo è composto in gran parte da un montaggio di scene d'intermezzo e in-engine, ma si scorgono anche alcuni brevi scorci di gameplay, inserendoci bene all'interno delle situazioni del gioco.

PlayStation e Insomniac hanno pubblicato un nuovo e spettacolare trailer dedicato alla storia di Marvel's Wolverine , il nuovo gioco d'azione incentrato sul celebre personaggio dei fumetti, rielaborato per l'occasione in forma videoludica.

Uno spettacolare montaggio di scene

Nel video si susseguono momenti particolari, che vanno da momenti alquanto emotivi tra Wolverine e Jean Grey ad altre fasi decisamente più improntate sulla tipica furia di Logan, svelando progressivamente le situazioni e le sfide che ci troveremo affrontare nel gioco.

La varietà di ambientazioni sembra notevole, così come la spettacolarità di diverse scene, tra combattimenti serrati, violenza, esplosioni e momenti tra il drammatico e l'ironico.

"Mentre cerca risposte sul suo passato, Wolverine ha intenzione di fare tutto quello che è necessario - scatenare brutali combattimenti con gli artigli, liberare la sua rabbia violenta e la determinazione implacabile - per fare luce sul mistero dell'uomo che era un tempo", si legge nella descrizione ufficiale della storia.

Le caratteristiche principali di Marvel's Wolverine compaiono tutte in questo trailer: l'azione violenta e il sistema di combattimento feroce del protagonista, l'incontro con diversi personaggi noti del mondo Marvel e degli X-Men come Mystique e Omega Red e gli spostamenti tra numerose ambientazioni in giro per il mondo.

Curiosamente, è emerso che gli X-Men non esistono ancora nel mondo di Marvel's Wolverine. Il gioco ha la data di uscita fissata per il 15 settembre.