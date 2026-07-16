Marvel’s Wolverine si mostra nel trailer “Ain’t No Hero” dedicato al tragico passato di Logan

Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Marvel's Wolverine , denominato "Ain't No Hero", accompagnato dal messaggio: "Scatena la rabbia, affronta il passato". Il filmato si concentra sul lato più tormentato del protagonista e sul percorso che lo porterà a fare i conti con la sua storia.

Il trailer

Marvel's Wolverine propone una reinterpretazione originale di Wolverine basata sui fumetti Marvel e rappresenta il nuovo lavoro di Insomniac Games dopo il successo della serie Marvel's Spider-Man. La storia seguirà Logan nella ricerca di risposte sul proprio passato, una caccia alla verità che lo porterà a ricorrere a tutta la sua ferocia, alla rabbia e alla determinazione che caratterizzano il personaggio.

Secondo gli sviluppatori, il gioco punterà su combattimenti rapidi e brutali, sequenze d'azione spettacolari e una forte attenzione all'accessibilità, elementi ormai distintivi delle produzioni dello studio. L'obiettivo è raccontare una versione dell'eroismo di Wolverine più oscura e violenta rispetto a quella vista nei precedenti titoli di Insomniac.

Nel corso dell'avventura Logan incontrerà diversi personaggi noti dell'universo Marvel, tra cui Mystica e Omega Red. Alcuni alleati combatteranno al suo fianco, mentre altri rappresenteranno una minaccia. Tra le fazioni nemiche confermate figurano anche i Reavers, descritti come avversari in grado di mettere costantemente alla prova gli istinti del protagonista.

La vicenda porterà Wolverine in diverse parti del mondo nel tentativo di ricostruire i tasselli di un passato che continua a sfuggirgli. Tra le ambientazioni confermate figurano l'isola di Madripoor, le regioni innevate del Canada e le strade di Tokyo, scenari che faranno da sfondo agli scontri del gioco.

Marvel's Wolverine sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 5 a partire dal 15 settembre 2026.