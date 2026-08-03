La descrizione dell'ESRB di Marvel's Wolverine racconta cosa aspettarsi, comprese delle natiche al vento

Marvel's Wolverine arriverà su PS5 il 15 settembre 2026 e possiamo aspettarci un gioco violento, come dimostrato dalle presentazioni. L' ESRB - l'ente di classificazione del Nord America, simile al nostro PEGI - ha però fornito una descrizione più dettagliata del videogioco .

La descrizione dell'ESRB di Marvel's Wolverine

Leggiamo la descrizione completa, in traduzione: "Marvel's Wolverine è stato classificato M (Mature 17+) dall'ESRB per la presenza di Sangue e mutilazioni, Riferimenti a droghe, Violenza intensa, Nudità parziale e Linguaggio scurrile. Include inoltre acquisti in-game."

"Si tratta di un gioco d'azione in cui i giocatori vestono i panni di James Logan/Wolverine, intento a riunirsi con il Team X per fermare una pericolosa minaccia. Con una visuale in terza persona, i giocatori utilizzano attacchi corpo a corpo e abilità speciali per eliminare soldati nemici e robot in combattimenti frenetici. I giocatori usano i propri artigli per squarciare, pugnalare e affettare i nemici; la modalità furia permette di eseguire combo più rapide e distruttive, oltre a mosse finali al rallentatore (ad esempio, pugnalare spettacolarmente un nemico alla testa)."

"I combattimenti sono caratterizzati da frequenti schizzi di sangue, urla di dolore e smembramenti/decapitazioni. I campi di battaglia sono talvolta cosparsi di busti e arti recisi; anche le scene di intermezzo possono mostrare sangue e violenza estrema (ad esempio, personaggi che squartano i nemici o decapitano soldati nemici). Alcune sequenze mostrano brevemente i glutei scoperti di un personaggio. Nei dialoghi sono presenti riferimenti alle droghe (ad esempio: "Ha raddoppiato la mia produzione di fentanyl"). Nel gioco compaiono le parole 'fuck' e 'shit'."

Segnaliamo infine che l'Art Book di Marvel's Wolverine per PS5 svela costumi, nemici e non solo.