L'Art Book di Marvel's Wolverine per PS5 svela costumi, nemici e non solo

Inoltre, il sito ufficiale ha svelato alcune immagini del volume e ci ha permesso così di vedere alcuni dettagli del gioco.

Marvel's Wolverine avrà il proprio Art Book chiamato " Marvel's Wolverine: The Art of the Game ". PlayStation e Dark Horse Comics stanno collaborando per un volume da 208 pagine, previsto per il 3 novembre 2026 .

Le immagini di Marvel's Wolverine: The Art of the Game

Marvel's Wolverine: The Art of the Game costa circa 50€, tramite Amazon, e sarà in lingua inglese. Le immagini ufficiali, che potete vedere qui sotto, mostrano Logan, dei nemici e anche delle ambientazioni del videogioco.

La descrizione ufficiale recita: "Logan sale alla ribalta in Marvel's Wolverine, il nuovo videogioco di azione e avventura di Insomniac Games e Sony Interactive Entertainment in collaborazione con Marvel Games. In una storia originale, Wolverine mette alla prova il suo valore contro avversari noti come le Sentinelle cacciatrici di mutanti, il vendicativo Omega Red e la mutaforma Mistica, in un'avventura in giro per il mondo che richiederà il massimo dai suoi istinti animaleschi, dal suo fattore rigenerante e dai suoi selvaggi e formidabili artigli di adamantio. Unisciti all'eroe riluttante più amato dai fan nel suo brutale viaggio dalle gelide terre selvagge canadesi alla frenetica città di Tokyo, fino alla remota isola di Madripoor e oltre!" "Dark Horse Books, Marvel Games e Insomniac Games hanno fatto squadra per presentare Marvel's Wolverine: The Art of the Game, un tomo dal design dinamico che offre un'esamina incisiva del sanguinoso e caotico berserk e delle gesta supereroistiche di questo attesissimo titolo!"

Diteci, vi interessa questo volume oppure vi accontenterete del videogioco previsto per il 15 settembre 2026?

Potete trovare la pagina Amazon dell'Art Book qui.