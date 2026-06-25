Marvel's Wolverine avrà il disco nella confezione? Insomniac Games risponde, dopo quanto successo con GTA 6

Come saprete, Rockstar Games ha annunciato che le edizioni fisiche di GTA 6 non includeranno un disco, ma solo un codice all'interno della scatola, per fare il download del gioco. Anche per questo, saranno distribuite una settimana prima del lancio effettivo per permettere di fare il precaricamento del gioco in formato digitale anche per chi deciderà di acquistare la versione scatolata.
Si tratta di una scelta che può avere varie motivazioni, ad esempio tagliare i costi dei dischi, soprattutto se il gioco fosse così pesante da doverne avere più di uno, ma anche impedire ai giocatori di giocare in anticipo e diffondere leak. In ogni caso, la cosa non è piaciuta a tutti e ha "spaventato" alcuni giocatori al punto da sentire il bisogno di chiedere a Insomniac Games se Marvel's Wolverine seguirà la stessa strada o no.
Marvel's Wolverine avrà un disco? Insomniac Games risponde
Tramite Twitter, Insomniac Games ha pubblicato una gif di Marvel's Wolverine nella quale Logan dà un calcio a un nemico mentre combattono sopra un tir, in una sequenza di gioco che era stata mostrata nell'ultima presentazione.
Come potete vedere qui sopra, un utente ha sfruttato l'occasione per chiedere: "Sembra un grande gioco!!!! Questo gioco sarà fisico o un codice in una scatola?" La risposta di Insomniac Games toglie ogni dubbio: "La versione fisica includerà un disco in una scatola".
Era qualcosa che un po' tutti davano per scontato, ma visti gli sviluppi più recenti pare oramai necessario chiedere sempre conferma. Ricordiamo che potete preordinare Marvel's Wolverine per PS5: la nuova avventura è già in sconto su Amazon.
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