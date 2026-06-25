Honor starebbe preparando uno smartphone con una batteria da record: autonomia senza precedenti

Secondo le ultime indiscrezioni, Honor starebbe lavorando a un nuovo smartphone con una batteria pensata per durare giorni con una sola ricarica.

Sempre più smartphone adottano batterie ad alta capacità, capaci di superare ogni record e garantire un'autonomia sempre più impressionante. È il caso di Honor: sebbene abbia appena presentato il modello X80 Pro Max in Cina, con una batteria da ben 11.000 mAh, l'azienda punta ancora più in alto. Il prossimo modello potrebbe infatti adottarne una ancora più capiente, con conseguenti miglioramenti in termini di autonomia. Chiaramente si tratta di pure indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela.

Batterie sempre più capienti Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station su Weibo, l'azienda starebbe lavorando a un nuovo smartphone con una batteria da ben 14.000 mAh. Nonostante non sia stata menzionata direttamente Honor, è stata usata un'emoji riconducibile al brand. Si tratta comunque di un prototipo, quindi i dettagli restano ancora da confermare. Bisognerà anche valutare come una capacità simile inciderà sul design, soprattutto in termini di spessore. X80 Pro Max Ad ogni modo, anche altre aziende adottano soluzioni sempre più capienti, come realme con il suo P4 Power 5G e batteria da 10.0001 mAh. Anche Samsung starebbe testando nuove batterie con capacità da ben 12.000, 18.000 e 20.000 mAh. Possiamo quindi aspettarci in futuro un'autonomia sempre più impressionante.

Altre novità Nel frattempo, Honor ha intenzione di introdurre il design Liquid Glass con il prossimo aggiornamento a MagicOS 11, con effetti traslucidi e una nuova esperienza visiva. Inoltre, starebbe sviluppando il suo primo smartphone pieghevole wide-screen con display simili a quelli del Huawei Pura X Max. Honor prepara il suo primo smartphone pieghevole wide-screen sulla scia dell'innovativo Huawei Pura X Max Attualmente sarebbe in fase di test, secondo quanto trapelato, e dovrebbe presentare due pannelli differenti: uno interno flessibile e uno esterno. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni più concrete sulle novità future.