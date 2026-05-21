Honor prepara il suo primo smartphone pieghevole wide-screen sulla scia dell'innovativo Huawei Pura X Max

Honor starebbe sviluppando il suo primo smartphone pieghevole con design wide-screen, una categoria che negli ultimi mesi ha attirato molta attenzione grazie al debutto del Huawei Pura X Max. Le nuove indiscrezioni arrivate dalla Cina suggeriscono che il produttore potrebbe seguire molto da vicino le soluzioni adottate da Huawei, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni dei display.

A diffondere le informazioni è stato il noto leaker DigitalChatStation tramite Weibo. Pur senza citare direttamente il nome del dispositivo, molti utenti hanno collegato il nuovo prodotto proprio a Honor. Secondo quanto emerso, l'azienda starebbe lavorando a un pieghevole con schermo ampio e formato simile a quello introdotto da Huawei con il Pura X Max.