Honor prepara il suo primo smartphone pieghevole wide-screen sulla scia dell'innovativo Huawei Pura X Max

Honor starebbe sviluppando il suo primo smartphone pieghevole con design wide-screen, una categoria che negli ultimi mesi ha attirato molta attenzione grazie al debutto del Huawei Pura X Max. Le nuove indiscrezioni arrivate dalla Cina suggeriscono che il produttore potrebbe seguire molto da vicino le soluzioni adottate da Huawei, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni dei display.
A diffondere le informazioni è stato il noto leaker DigitalChatStation tramite Weibo. Pur senza citare direttamente il nome del dispositivo, molti utenti hanno collegato il nuovo prodotto proprio a Honor. Secondo quanto emerso, l'azienda starebbe lavorando a un pieghevole con schermo ampio e formato simile a quello introdotto da Huawei con il Pura X Max.
Alcuni possibili dettagli tecnici del nuovo pieghevole Honor
Il dispositivo sarebbe attualmente in fase di test con due pannelli differenti: uno interno flessibile e uno esterno. Il display principale potrebbe avere una diagonale di circa 7,6", mentre lo schermo esterno dovrebbe arrivare a 5,5". Si tratta di misure molto vicine a quelle utilizzate dal Huawei Pura X Max.
Le informazioni trapelate indicano che Honor potrebbe mantenere una struttura generale molto simile a quella del dispositivo Huawei, pur introducendo alcune leggere differenze nelle dimensioni finali dei pannelli.
Al momento non sono stati condivisi dettagli sul design completo o sulle funzionalità software del nuovo modello, ma sembra chiaro che l'azienda voglia entrare nel segmento dei foldable con un prodotto innovativo.
Honor sta lavorando alla scelta del processore
Oltre agli schermi, uno degli elementi più interessanti riguarda il processore. Secondo il rumor, il nuovo smartphone pieghevole di Honor potrebbe utilizzare una piattaforma a 2 nanometri appartenente alla serie Snapdragon 8 Elite Gen 6. Se confermato, si tratterebbe di uno dei chip più avanzati disponibili nel mercato mobile, con miglioramenti attesi in termini di prestazioni ed efficienza energetica.
Per quanto riguarda il lancio, le indiscrezioni parlano della prima metà del 2027 come possibile finestra di debutto. Questo significherebbe che Huawei potrebbe mantenere ancora per diversi mesi il ruolo di principale riferimento nel segmento dei pieghevoli wide-screen.
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