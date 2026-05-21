Android 17 introduce la verifica del sistema operativo: ecco come funziona

Google ha già introdotto numerosi strumenti pensati per garantire la massima sicurezza sia agli utenti sia ai dispositivi. Tra le novità di questo mese, l'azienda ha annunciato l'arrivo di un sistema per verificare l'integrità del proprio sistema operativo, più precisamente con Android 17. Attraverso la beta 3 QPR1 possiamo già iniziare a vedere come funzionerà.
Maggiore sicurezza
Prima di tutto, va precisato che esistono già strumenti in grado di verificare il firmware, anche se il loro utilizzo non è sempre immediato. Con il nuovo sistema introdotto in Android 17, però, tutto potrebbe diventare molto più semplice. Questa è la sezione dedicata alla verifica di Android:
Come potete vedere, sono presenti diverse opzioni. In basso è possibile verificare il sistema operativo con un altro dispositivo. Aprendo l'URL incorporato, si apre una pagina con un codice QR da scansionare. Per iniziare il processo, dovrete scansionare il codice QR con il dispositivo che volete verificare. Successivamente, dovrete seguire le istruzioni riportate. Di seguito lo screenshot condiviso da Android Authority:
Andando su "Informazioni", è possibile consultare la documentazione completa. Secondo quanto spiegato, questa verifica funziona tramite controllo crittografico delle partizioni software vitali, come bootloader, kernel e sistema operativo, per garantire che tutto il codice eseguito provenga da una fonte certificata. In poche parole, se volete assicurarvi che il vostro smartphone non sia stato manomesso da terze parti, questo strumento è particolarmente importante.
Come abbiamo visto, per verificare il proprio sistema operativo serviranno due dispositivi: uno già affidabile e un altro che volete controllare per sicurezza.
Altre novità
Sempre per quanto concerne la sicurezza, le app potranno accedere alla vostra posizione solo quando lo consentite per quella sessione specifica. Considerando che alcune app continuano a raccogliere dati in background e in modo silenzioso, questa opzione è decisamente utile.
In ogni caso, Android 17 accoglierà ben 12 nuove funzioni per migliorare la sicurezza dei vostri smartphone.
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