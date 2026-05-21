Android 17 introduce la verifica del sistema operativo: ecco come funziona

Google ha già introdotto numerosi strumenti pensati per garantire la massima sicurezza sia agli utenti sia ai dispositivi. Tra le novità di questo mese, l'azienda ha annunciato l'arrivo di un sistema per verificare l'integrità del proprio sistema operativo, più precisamente con Android 17. Attraverso la beta 3 QPR1 possiamo già iniziare a vedere come funzionerà.