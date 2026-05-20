Google annuncia i nuovi occhiali intelligenti: assistenza IA con Gemini, traduzioni in tempo reale, foto e altre funzionalità

Google presenta due tipologie di dispositivi intelligenti: gli occhiali audio, che offrono assistenza vocale direttamente all'orecchio, e quelli con display. Gli occhiali audio saranno i primi a debuttare quest'anno.

Google ha ufficialmente annunciato i suoi primi occhiali intelligenti in collaborazione con Samsung e i marchi Gentle Monster e Warby Parker. Questi nuovi prodotti basati su Android XR si basano esclusivamente sull'esperienza sonora e sono pensati per aiutare l'utente ad accedere a determinate funzionalità senza dover usare le mani. Vediamo tutti i dettagli.

I nuovi occhiali smart di Google I modelli attualmente presentati sono due, come potete vedere qui sotto. Come anticipato, le montature sono realizzate da Gentle Monster e Warby Parker, con caratteristiche differenti in base ai vostri gusti. Se preferite uno stile essenziale e pulito, le montature Warby Parker sono una scelta perfetta. Se invece amate un look più audace e di forte impatto, le Gentle Monster sono l'ideale. Gli occhiali audio Entrambi gli occhiali sono basati su Gemini, con funzionalità per ricevere indicazioni, scattare foto o inviare messaggi senza mai dover estrarre il telefono. Basterà un semplice comando vocale per interagire con Gemini, ovvero "Ehi Google", o toccare il lato della montatura. Successivamente, potrete fare domande su ciò che vi circonda o chiedere aiuto per gestire eventuali impegni. Se ad esempio siete passati davanti a un ristorante interessante, potete chiedere a Gemini di trovare le recensioni. In alternativa, potete chiedere all'assistente di trovare ristoranti nelle vicinanze. Le diverse funzionalità Inoltre, è possibile scattare foto o registrare video con un unico comando, nonché usare Nano Banana istantaneamente per modificare le immagini. Molto interessante la traduzione in tempo reale, con un audio che "rispecchia il tono e il timbro della voce di chi parla", secondo quanto riportato.

Due prodotti diversi Gli occhiali audio saranno i primi a debuttare, precisamente entro la fine dell'autunno, con supporto anche per iPhone. Tuttavia, i secondi occhiali saranno dotati di display, ma in questo caso attendiamo informazioni più specifiche non appena saranno disponibili. Google I/O 2026: annunciati Gemini Omni, Gemini Spark e altre funzionalità inedite "Esisteranno due tipologie di occhiali intelligenti: gli occhiali audio, che offrono assistenza vocale direttamente all'orecchio, e gli occhiali con display, che mostrano le informazioni necessarie proprio quando servono", ha spiegato Google.