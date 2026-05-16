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Gemini Intelligence solo per smartphone top di gamma? I requisiti sono piuttosto elevati

Le nuove funzionalità di Gemini Intelligence saranno disponibili solo su alcuni smartphone di fascia alta: 12 GB di RAM e supporto ad AI Core e Gemini Nano v3 tra i principali requisiti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/05/2026
Logo Gemini

Gemini Intelligence, l'ecosistema di intelligenza artificiale ricco di funzionalità avanzate, avrà requisiti piuttosto specifici. A confermarlo è stata proprio Google attraverso alcune note nella presentazione della novità, specificando che sarà riservato solo agli smartphone Android di fascia più alta. Sappiamo già che dovrebbe fare il suo debutto sui prossimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 8 e Flip 8, insieme ovviamente ai futuri Pixel 11. Nel frattempo, in attesa di informazioni più concrete, iniziamo a vedere meglio i requisiti.

I requisiti di Gemini Intelligence

Prima di tutto, Google specifica che sono necessari almeno 12 GB di RAM, escludendo automaticamente i Pixel più vecchi. Inoltre, è fondamentale il supporto ad AI Core e Gemini Nano v3 (o versioni successive). Di seguito trovate una lista dei dispositivi che attualmente supportato Nano v3, grazie ad AssembleDebug:

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Come vedete, la maggior parte dei dispositivi in questione è uscita nel 2026, ad eccezione della serie Pixel 10 e OPPO Find X9. Ciò che è certo è che le serie Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro e Pixel 9 non saranno compatibili con Gemini Intelligence, così come il Galaxy Z Fold 7. In sintesi, le funzionalità avanzate di Gemini richiederanno hardware specifici per poter gestire al meglio le novità in arrivo.

Le funzionalità annunciate

Come vi abbiamo spiegato in precedenza, Gemini Intelligence è un ecosistema di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Si tratta di novità più avanzate, pensate per aiutare l'utente in modo proattivo. Tra queste troviamo Gboard Rambler, funzionalità che si occuperà automaticamente di trascrivere i vostri messaggi a prescindere dalle pause, dalle ripetizioni o da altre "sbavature".

Gemini Intelligence farà il suo debutto sui pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 8 e Flip 8 Gemini Intelligence farà il suo debutto sui pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 8 e Flip 8

Inoltre, è stata presentata una versione migliorata della compilazione automatica di form su Chrome, in grado di gestire moduli più complessi. Con "Create My Widget", invece, potrete creare widget personalizzati tramite prompt, semplicemente descrivendo le modifiche desiderate. Nel frattempo, vi ricordiamo che tra pochissimi giorni si terrà il Google I/O, dove verranno annunciate altre novità.

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