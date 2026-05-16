Gemini Intelligence solo per smartphone top di gamma? I requisiti sono piuttosto elevati

Gemini Intelligence , l'ecosistema di intelligenza artificiale ricco di funzionalità avanzate, avrà requisiti piuttosto specifici. A confermarlo è stata proprio Google attraverso alcune note nella presentazione della novità, specificando che sarà riservato solo agli smartphone Android di fascia più alta . Sappiamo già che dovrebbe fare il suo debutto sui prossimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 8 e Flip 8, insieme ovviamente ai futuri Pixel 11. Nel frattempo, in attesa di informazioni più concrete, iniziamo a vedere meglio i requisiti.

I requisiti di Gemini Intelligence

Prima di tutto, Google specifica che sono necessari almeno 12 GB di RAM, escludendo automaticamente i Pixel più vecchi. Inoltre, è fondamentale il supporto ad AI Core e Gemini Nano v3 (o versioni successive). Di seguito trovate una lista dei dispositivi che attualmente supportato Nano v3, grazie ad AssembleDebug:

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Come vedete, la maggior parte dei dispositivi in questione è uscita nel 2026, ad eccezione della serie Pixel 10 e OPPO Find X9. Ciò che è certo è che le serie Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro e Pixel 9 non saranno compatibili con Gemini Intelligence, così come il Galaxy Z Fold 7. In sintesi, le funzionalità avanzate di Gemini richiederanno hardware specifici per poter gestire al meglio le novità in arrivo.