Gemini Intelligence farà il suo debutto sui pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 8 e Flip 8

Gemini Intelligence è l'ecosistema di intelligenza artificiale che comprende funzionalità pensate per agire in modo proattivo per l'utente. Le novità sono state annunciate di recente, in occasione dell'evento The Android Show, e faranno il loro debutto sia su smartphone che su alcuni dispositivi inediti, come i nuovi laptop Googlebook, in arrivo in autunno. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo ecosistema di Google potrebbe essere introdotto dapprima sui futuri pieghevoli Samsung, ovvero i Galaxy Z Fold 8 e Flip 8. Vediamo meglio i dettagli.
Le novità in arrivo
Stando a quanto riportato dal Seoul Economic Daily, Gemini Intelligence farà il suo debutto sulla serie Galaxy, più precisamente sui pieghevoli Z Fold 8 e Z Flip 8, come parte di One UI 9. La prima ondata di funzionalità dovrebbe arrivare intorno a luglio-agosto, ovviamente anche sui futuri Pixel 11. Tuttavia, i pieghevoli Samsung dovrebbero essere i primi a essere annunciati e quindi in prima fila, anche se non si esclude un possibile debutto anche sulla serie Pixel 10.
Per chi non lo sapesse, Gemini Intelligence è un ecosistema di intelligenza artificiale basato su funzionalità pensate per aiutare ulteriormente l'utente nella quotidianità. Le novità presentate sono diverse, sebbene non abbiano entusiasmato troppi lettori. In base a quanto spiegato da Google, questo sistema integra hardware di alta qualità e software per agire in modo proattivo e portare a termine attività specifiche, ad esempio effettuare prenotazioni o aggiungere prodotti specifici al carrello.
Altre funzioni
Tra le altre novità, Gemini Intelligence userà i dati provenienti dalle app collegate al vostro account Google per il completamento automatico di form, rendendo la funzione ancora più fruibile. È stata annunciata anche Gboard Rambler, funzionalità che si occuperà automaticamente di trascrivere i vostri messaggi a prescindere dalle pause, dalle ripetizioni o da altre "sbavature".
Con "Create My Widget" potrete creare widget personalizzati tramite prompt, semplicemente descrivendo le modifiche desiderate. Nel frattempo, in questo articolo vi spieghiamo tutto ciò che sappiamo sui nuovi Googlebook.
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