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Gemini Intelligence farà il suo debutto sui pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 8 e Flip 8

I prossimi Galaxy Z Fold 8 e Flip 8 dovrebbero accogliere le future funzioni avanzate di Gemini Intelligence, il nuovo ecosistema presentato da Google di recente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/05/2026
Galaxy Z Fold 8

Gemini Intelligence è l'ecosistema di intelligenza artificiale che comprende funzionalità pensate per agire in modo proattivo per l'utente. Le novità sono state annunciate di recente, in occasione dell'evento The Android Show, e faranno il loro debutto sia su smartphone che su alcuni dispositivi inediti, come i nuovi laptop Googlebook, in arrivo in autunno. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo ecosistema di Google potrebbe essere introdotto dapprima sui futuri pieghevoli Samsung, ovvero i Galaxy Z Fold 8 e Flip 8. Vediamo meglio i dettagli.

Le novità in arrivo

Stando a quanto riportato dal Seoul Economic Daily, Gemini Intelligence farà il suo debutto sulla serie Galaxy, più precisamente sui pieghevoli Z Fold 8 e Z Flip 8, come parte di One UI 9. La prima ondata di funzionalità dovrebbe arrivare intorno a luglio-agosto, ovviamente anche sui futuri Pixel 11. Tuttavia, i pieghevoli Samsung dovrebbero essere i primi a essere annunciati e quindi in prima fila, anche se non si esclude un possibile debutto anche sulla serie Pixel 10.

Gemini Intelligence
Gemini Intelligence

Per chi non lo sapesse, Gemini Intelligence è un ecosistema di intelligenza artificiale basato su funzionalità pensate per aiutare ulteriormente l'utente nella quotidianità. Le novità presentate sono diverse, sebbene non abbiano entusiasmato troppi lettori. In base a quanto spiegato da Google, questo sistema integra hardware di alta qualità e software per agire in modo proattivo e portare a termine attività specifiche, ad esempio effettuare prenotazioni o aggiungere prodotti specifici al carrello.

Altre funzioni

Tra le altre novità, Gemini Intelligence userà i dati provenienti dalle app collegate al vostro account Google per il completamento automatico di form, rendendo la funzione ancora più fruibile. È stata annunciata anche Gboard Rambler, funzionalità che si occuperà automaticamente di trascrivere i vostri messaggi a prescindere dalle pause, dalle ripetizioni o da altre "sbavature".

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Con "Create My Widget" potrete creare widget personalizzati tramite prompt, semplicemente descrivendo le modifiche desiderate. Nel frattempo, in questo articolo vi spieghiamo tutto ciò che sappiamo sui nuovi Googlebook.

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