Gli avatar di Gemini arrivano a più abbonati: presto potrete creare il vostro clone IA con volto e voce reali

La nuova funzione "Avatar" di Gemini sta arrivando a un numero maggiore di utenti abbonati. La distribuzione è ancora graduale, ma ci aspettiamo che la funzione arrivi presto anche in Europa. Si tratta di un nuovo strumento che consente di creare avatar con le proprie sembianze , replicando volto e voce dell'utente. Se per alcuni può sembrare inquietante, per altri si tratta di una novità interessante che apre la strada a contenuti più realistici e creativi. Vediamo meglio come funziona.

Come creare avatar su Gemini

Prima di tutto, è fondamentale sottoscrivere l'abbonamento a Gemini. Potrete trovare l'opzione per creare il vostro avatar andando direttamente nella sezione Impostazioni e poi su Avatar. Il modello Omni, presentato poche settimane fa, sarà in grado di ricreare non solo il vostro aspetto, ma anche la vostra voce. L'idea è quella di produrre contenuti in cui siete voi i protagonisti. Basterà seguire la procedura di configurazione, quindi dovrete registrare il vostro volto guardando nella telecamera e muovendo la testa. Per registrare la voce, invece, sarà necessario leggere una serie di numeri specifici, così da mappare con precisione anche i movimenti del viso durante il parlato.

Ovviamente non mancano le preoccupazioni in termini di privacy e sicurezza. Proprio per questo motivo, Google ha intenzione di integrare diverse misure per tutelare gli utenti. È infatti fondamentale avere almeno 18 anni e il titolare dell'account deve essere fisicamente presente durante la procedura di configurazione. Ricordiamo, inoltre, che in ogni video è presente la filigrana invisibile SynthID per verificare se un video è stato generato dall'intelligenza artificiale.