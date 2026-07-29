Google Foto si aggiorna: come nascondere le date nella griglia e usare la fotocamera rapida per l'IA

Un'esperienza di navigazione più pulita e un flusso di lavoro più snello per gli strumenti creativi basati sull'intelligenza artificiale. È questo il doppio obiettivo dell'ultimo aggiornamento di Google Foto, in fase di distribuzione su dispositivi Android e iOS. Mountain View ha infatti deciso di mettere le mani su due aspetti chiave dell'applicazione: la gestione estetica della galleria e la velocità d'uso delle funzioni di IA generativa.

Il primo cambiamento permette di decidere se mostrare o nascondere le date all'interno della griglia fotografica. Il secondo consente invece di scattare una foto direttamente durante la selezione dei contenuti destinati a funzioni come Remix e Foto in video, evitando di uscire dall'app e ripetere manualmente la procedura.