Voglia di arcade? Questo mini cabinato con 240 giochi retrò è in sconto su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile una mini macchina arcade a 29,18 € rispetto al prezzo consigliato di 34,95 €, permettendoti di risparmiare fino al 17%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un prodotto per i nostalgici e non solo

Si tratta di un mini cabinato arcade, quindi piuttosto piccolo e perfetto da portare con te ovunque tu voglia. Le dimensioni sono le seguenti: 8.5 cm x 8.5 cm x 14.5 cm. Non è un semplice oggetto da collezione: potrai provare oltre 240 giochi retrò e goderti ore di gioco come ai vecchi tempi. Non dovrai fare altro che inserire tre batterie AA e provare la nostalgia degli anni '80 e '90.

Mini cabinato arcade

Specifichiamo che potrebbe non essere molto comoda per chi ha mani molto grandi, ma nel complesso è un prodotto davvero apprezzato e ricco di giochi da provare. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.