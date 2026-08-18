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Botte da orbi in Sifu: il titolo è in promozione su Instant Gaming ad un prezzo scontatissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Sifu per PC. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/08/2026
Sifu
Sifu
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Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Sifu per PC: l'offerta prevede uno sconto attivo dell'86% per un costo totale e finale di 7,06€ (IVA inclusa). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Sifu è un action game incentrato sul Kung Fu e sulla ricerca di vendetta, nel quale ogni combattimento richiede precisione, tempismo e capacità di adattamento. Il giocatore può scegliere tra un personaggio maschile o femminile e affronta un percorso nel quale dovrà dare la caccia agli assassini della propria famiglia.

A disposizione c'è un misterioso amuleto capace di riportare in vita il protagonista dopo ogni morte, ma il suo utilizzo ha un prezzo: l'invecchiamento e le relative conseguenze.

Ulteriori dettagli sul gioco

Gli avversari non aspettano il proprio turno e non rendono prevedibili le loro mosse. Per sopravvivere sarà quindi necessario combinare schivate, parate, attacchi e combo, sfruttando anche l'ambiente circostante. Gli scontri possono svolgersi in luoghi molto diversi, dal sottosuolo di un nightclub a una galleria d'arte, fino a un imponente edificio attraversato verticalmente.

Sifu 01

La posizione e l'utilizzo intelligente dello scenario sono fondamentali. Oggetti da lanciare, armi improvvisate, finestre e sporgenze possono diventare strumenti preziosi durante gli scontri.

A rendere l'esperienza ancora più ricca interviene l'espansione gratuita Arenas, che aggiunge diverse ore di contenuti con 5 modalità di gioco, 15 ambientazioni dinamiche e 120 sfide. Qui la nostra recensione.

#Sconti
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