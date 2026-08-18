Botte da orbi in Sifu: il titolo è in promozione su Instant Gaming ad un prezzo scontatissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Sifu per PC: l'offerta prevede uno sconto attivo dell'86% per un costo totale e finale di 7,06€ (IVA inclusa). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Sifu è un action game incentrato sul Kung Fu e sulla ricerca di vendetta, nel quale ogni combattimento richiede precisione, tempismo e capacità di adattamento. Il giocatore può scegliere tra un personaggio maschile o femminile e affronta un percorso nel quale dovrà dare la caccia agli assassini della propria famiglia.

A disposizione c'è un misterioso amuleto capace di riportare in vita il protagonista dopo ogni morte, ma il suo utilizzo ha un prezzo: l'invecchiamento e le relative conseguenze.