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Rhythm Paradise Groove è il gioco più venduto a luglio in Giappone

Con quasi 675.000 copie vendute, Rhythm Paradise Groove si è imposto come il gioco più venduto a luglio in Giappone, battendo Splatoon Raiders e Tomodachi Life: Una Vita da Sogno.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/08/2026
Uno dei minigiochi di Rhythm Paradise Groove
Rhythm Paradise Groove
Rhythm Paradise Groove
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Stando alle rilevazioni effettuate da Famitsu, Rhythm Paradise Groove è stato il gioco più venduto a luglio in Giappone: la folle compilation di minigiochi targata Nintendo ha piazzato quasi 675.000 copie nel suo mese di debutto.

Si tratta di numeri superiori rispetto a un altro debutto eccellente, quello di Splatoon Raiders: lo spin-off single player ha totalizzato quasi 475.000 copie vendute, superando non di poco le quasi 90.000 copie vendute a luglio da Tomodachi Life: Una Vita da Sogno.

La top five viene completata da Ganbare Goemon Daishuugo per Nintendo Switch e da eBaseball Pro Spirit 2026 per PS5, che hanno raggiunto rispettivamente 68.938 copie e 24.576 copie, in entrambi i casi come new entry in classifica.

Rhythm Paradise Groove conquista la classifica giapponese vendendo 400.000 copie Rhythm Paradise Groove conquista la classifica giapponese vendendo 400.000 copie

Ad ogni modo, che Rhythm Paradise Groove si sarebbe imposto come il gioco più venduto in Giappone a luglio sembrava chiaro già all'esordio, quando la collection ha esordito con 400.000 copie vendute.

Nintendo domina

Lo sviluppatore preferito dai videogiocatori giapponesi, Nintendo ha venduto circa 1,43 milioni di giochi a luglio in patria grazie appunto alle prestazioni di Rhythm Paradise Groove e Splatoon Raiders, superando Konami (177.000 giochi venduti) e Bandai Namco (78.000 giochi venduti).

Per quanto riguarda le vendite hardware, a luglio Nintendo Switch 2 è stata ancora una volta la console di maggior successo in Giappone, piazzando quasi 137.000 unità e godendo di una certa spinta grazie al già citato Splatoon Raiders.

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