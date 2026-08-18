Rhythm Paradise Groove è il gioco più venduto a luglio in Giappone

Stando alle rilevazioni effettuate da Famitsu, Rhythm Paradise Groove è stato il gioco più venduto a luglio in Giappone: la folle compilation di minigiochi targata Nintendo ha piazzato quasi 675.000 copie nel suo mese di debutto.

Si tratta di numeri superiori rispetto a un altro debutto eccellente, quello di Splatoon Raiders: lo spin-off single player ha totalizzato quasi 475.000 copie vendute, superando non di poco le quasi 90.000 copie vendute a luglio da Tomodachi Life: Una Vita da Sogno.

La top five viene completata da Ganbare Goemon Daishuugo per Nintendo Switch e da eBaseball Pro Spirit 2026 per PS5, che hanno raggiunto rispettivamente 68.938 copie e 24.576 copie, in entrambi i casi come new entry in classifica.

Ad ogni modo, che Rhythm Paradise Groove si sarebbe imposto come il gioco più venduto in Giappone a luglio sembrava chiaro già all'esordio, quando la collection ha esordito con 400.000 copie vendute.