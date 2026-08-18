Samsung lavora e prepara One UI 9.5 con due possibili novità: connettività satellitare e debugging

Le informazioni arrivano dal leaker Fahad Ali Javed , che ha individuato due possibili novità all'interno della build interna CZH9 . Trattandosi di funzioni presenti in un software non destinato al pubblico, è comunque importante sottolineare che la loro presenza non rappresenta una conferma del loro arrivo nella versione finale.

Samsung non ha ancora completato il lavoro su One UI 9, ma lo sviluppo della versione successiva dell'interfaccia proprietaria sarebbe già iniziato. Si tratta di One UI 9.5 , release che potrebbe introdurre alcune nuove funzioni attualmente sottoposte a test interni.

Samsung lavora a maggiore connettività satellitari e debugging in One UI 9.5

La prima funzione individuata prende il nome di Satellite Connectivity Hub. Dalle informazioni disponibili, potrebbe rappresentare un'integrazione diretta con il framework nativo Google Satellite SOS. Il sistema potrebbe inoltre includere una modalità dimostrativa e una guida destinata ad aiutare l'utente nell'allineamento. Google ha introdotto per la prima volta il proprio framework satellitare con la serie Pixel 9.

La seconda novità riguarda invece la gestione della connessione USB. Samsung starebbe sperimentando una nuova impostazione denominata Debugging only, pensata specificamente per gli strumenti utilizzati durante lo sviluppo. L'obiettivo sarebbe quello di offrire un accesso più ordinato ad ADB e alle altre funzionalità dedicate al debugging, direttamente attraverso le impostazioni USB del dispositivo.