Apple al lavoro su un nuovo Vision Pro: un modello più leggero aiuterà a fare la differenza?

Secondo nuove indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a nuovi visori Vision Pro più leggeri e meno ingombranti, con l'obiettivo di migliorare comfort, design e accessibilità senza rinunciare alle prestazioni.

Negli ultimi mesi sono circolate diverse indiscrezioni contrastanti sul futuro del Vision Pro. Se in precedenza si parlava di una vera e propria rinuncia ai futuri visori, nuove informazioni suggeriscono che Apple stia lavorando al possibile successore dell'attuale Vision Pro basato su M5. Tuttavia, è bene sottolineare che il futuro del Vision Pro resta tutt'altro che definito. Il progetto N224 è ancora nelle prime fasi di sviluppo e Apple starebbe valutando diverse soluzioni, senza aver ancora deciso quale strada seguire.

Un visore più leggero e meno ingombrante L'attuale progetto in sviluppo, denominato N224, è attualmente in una fase iniziale di sviluppo. Secondo Bloomberg, infatti, potrebbe trattarsi del successore dell'attuale Vision Pro basato su M5. Si parla inoltre di un possibile prezzo più contenuto, senza però rinunciare alle caratteristiche e alle funzionalità di punta del visore. In base alle informazioni attualmente disponibili, il debutto sarebbe previsto tra la fine del 2028 e l'inizio del 2029, una tempistica ancora lontana che lascia ampio margine a possibili cambiamenti nel corso dello sviluppo. Vision Pro Secondo le indiscrezioni, anche John Ternus sarebbe piuttosto scettico nei confronti dell'attuale Vision Pro, soprattutto per quanto riguarda il peso e il prezzo molto elevato. Il CEO lo considererebbe come una sorta di passaggio intermedio verso qualcosa di diverso che come una vera e propria piattaforma destinata al grande pubblico. Ricordiamo, tra l'altro, che l'azienda ha attualmente quattro prototipi in fase di sviluppo, di cui uno molto simile agli attuali Meta VR Glasses, segno di grande incertezza. Secondo alcune fonti, alcuni dirigenti Apple non sarebbero particolarmente favorevoli all'idea di seguire la strada intrapresa da Meta, separando ulteriormente i componenti dal visore. L'attuale Vision Pro dispone già di una batteria esterna collegata tramite cavo, mentre la soluzione presa in considerazione da Meta prevede un dispositivo esterno in grado di gestire anche parte dell'elaborazione. Apple preferirebbe invece mantenere un design il più possibile all-in-one.