Meta Connect 2026, dai nuovi VR Glasses agli occhiali senza fotocamera: tutte le novità

In occasione del Meta Connect 2026, sono state presentate diverse novità dedicate principalmente agli occhiali smart e alla realtà virtuale. I protagonisti più interessanti sono sicuramente i Meta VR Glasses, ovvero degli occhiali dal design leggero ma con diverse integrazioni che dovrebbero offrire un'esperienza sicuramente più confortevole rispetto ai classici visori. Inoltre, sono annunciati i primi occhiali privi di fotocamere e basati esclusivamente sull'audio, seppur con diverse funzioni di cui usufruire. Vediamo di seguito tutte le novità nel dettaglio.
Meta VR Glasses
Partiamo proprio dai Meta VR Glasses, dal design ispirato quindi agli occhiali, senza cinturini o materiali che potrebbero rendere le sessioni poco confortevoli. I lati aperti permettono di mantenere la consapevolezza di ciò che ci circonda, mentre il peso di soli 100 grammi li rende più leggeri e confortevoli rispetto ai classici visori. Secondo quanto riportato da Meta, questi occhiali sono cinque volte più leggeri del Meta Quest 3.
Inoltre, la struttura in lega di magnesio garantisce resistenza e un efficace sistema di raffreddamento, mentre il "puck", collegato agli occhiali tramite cavo, gestisce elaborazione, batteria e archiviazione e può essere comodamente agganciato alla tasca o riposto in borsa. Il dispositivo è dotato di display 5K Infinite con pannelli micro-OLED, con 37 pixel per grado, conferendo nitidezza e dettagli per una leggibilità ottimale e confortevole. Sono presenti inoltre lenti ultracompatte a forma di pancake.
Con Dolby Vision ogni scena è caratterizzata da colori vivaci e un contrasto nitido, insieme all'audio spaziale Dolby Atmos per un'esperienza altamente immersiva. Per quanto concerne le prestazioni, il processore Snapdragon Reality Elite di Qualcomm contribuisce a un'esperienza fluida e senza intoppi, insieme alla batteria integrata che offre fino a tre ore di riproduzione continua, con supporto alla ricarica rapida da 45 W.
Il dispositivo si integra con Meta AI e permette di utilizzare i gesti delle mani o semplicemente lo sguardo per riprodurre film e aprire app, senza la necessità di utilizzare controller aggiuntivi. Non è tutto, perché si tratta del primo dispositivo VR certificato IMAX Enhanced, quindi potrete godervi film selezionati per la prima volta in assoluto. Se siete interessati, i Meta VR Glasses arriveranno nella primavera del 2027 e costeranno 1.299,99 dollari. Vi aggiorneremo con i prezzi italiani.
Occhiali Ray-Ban Meta Audio
I nuovi occhiali, realizzati in collaborazione con EssilorLuxottica, sono privi di fotocamere e puntano esclusivamente sull'audio, proponendosi come una variante più discreta e orientata alla privacy rispetto agli altri modelli. Questi occhiali permettono di ascoltare musica, rispondere alle chiamate o comunicare con Meta Muse, ovvero l'assistente IA. Considerando che non ospitano fotocamere, si tratta di occhiali più sottili rispetto agli altri modelli, con un peso di 43 grammi.
Meta dichiara un'autonomia della batteria fino a 12 ore con una singola ricarica, mentre la custodia di ricarica (inclusa) estende l'autonomia fino a 48 ore. Il dispositivo è dotato anche di naselli intercambiabili e aste regolabili in base alle proprie preferenze ed esigenze, oltre ad essere offerto in una varietà di colori e opzioni, tra cui 23 combinazioni di colori e lenti.
I modelli specifici saranno due: "Clubmaster" in stile Ray-Ban e "Burbank", dalla forma più classica. Ovviamente sarà possibile ordinarli anche con la propria prescrizione ottica, quindi con lenti graduate. Se siete interessati, i Ray-Ban Meta Audio saranno disponibili dal 13 ottobre a partire da 349 €.
Ray-Ban Meta (Gen 3)
La nuova generazione di occhiali IA presenta invece un design più sottile e confortevole. A migliorare è anche la batteria, con un'ora in più di autonomia rispetto alla Gen 2. Inoltre, è presente un nuovo array di 6 microfoni che riduce di oltre il 90% il rumore di fondo, per conversazioni cristalline anche nei contesti più complessi.
Il dispositivo è dotato anche di una fotocamera da 12 MP con registrazione video 3K Ultra HD, ovviamente con una luce LED integrata che segnalerà alle persone circostanti che state scattando foto o registrando video.
Gli occhiali sono disponibili in 27 combinazioni di colori e lenti, insieme a due nuovi modelli che si aggiungono alla collezione, ovvero Ray-Ran Meta Aviator e Ray-Ban Meta Zena, con un'audace montatura cat-eye. I nuovi Ray-Ban Meta (Gen 3) sono disponibili a partire da 449 €.
Nuovi stili per i Meta Glasses
Gli occhiali Meta Glasses accolgono nuove varianti, tra cui la colorazione Ivory, una reinterpretazione del modello Starfire. Una vera e propria novità è invece la collezione realizzata con LISA, con due stili differenti: Meta Adventurer LISA Edition, con montatura Moonlit Sky e lenti Blush, e Meta Capri LISA Edition, con montatura cat-eye Eclipse e lenti grigie. Anche in questo caso è possibile utilizzare lenti graduate in base alle proprie necessità.
Anche i Ray-Ban Meta (Gen 2) accolgono nuovi colori, precisamente "Shiny Brick Brown", "Shiny Transparent Ocean Blue" (Blayzer Optics) e "Transparent Dark Olive" (Scriber Optics). E a voi quale prodotto interessa maggiormente? Diteci la vostra nei commenti qui sotto.