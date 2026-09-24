Meta Connect 2026, dai nuovi VR Glasses agli occhiali senza fotocamera: tutte le novità

In occasione del Meta Connect 2026 , sono state presentate diverse novità dedicate principalmente agli occhiali smart e alla realtà virtuale. I protagonisti più interessanti sono sicuramente i Meta VR Glasses , ovvero degli occhiali dal design leggero ma con diverse integrazioni che dovrebbero offrire un'esperienza sicuramente più confortevole rispetto ai classici visori. Inoltre, sono annunciati i primi occhiali privi di fotocamere e basati esclusivamente sull'audio, seppur con diverse funzioni di cui usufruire. Vediamo di seguito tutte le novità nel dettaglio.

Meta VR Glasses

Partiamo proprio dai Meta VR Glasses, dal design ispirato quindi agli occhiali, senza cinturini o materiali che potrebbero rendere le sessioni poco confortevoli. I lati aperti permettono di mantenere la consapevolezza di ciò che ci circonda, mentre il peso di soli 100 grammi li rende più leggeri e confortevoli rispetto ai classici visori. Secondo quanto riportato da Meta, questi occhiali sono cinque volte più leggeri del Meta Quest 3.

Meta VR Glasses

Inoltre, la struttura in lega di magnesio garantisce resistenza e un efficace sistema di raffreddamento, mentre il "puck", collegato agli occhiali tramite cavo, gestisce elaborazione, batteria e archiviazione e può essere comodamente agganciato alla tasca o riposto in borsa. Il dispositivo è dotato di display 5K Infinite con pannelli micro-OLED, con 37 pixel per grado, conferendo nitidezza e dettagli per una leggibilità ottimale e confortevole. Sono presenti inoltre lenti ultracompatte a forma di pancake.

I Meta VR Glasses sono versatili

Con Dolby Vision ogni scena è caratterizzata da colori vivaci e un contrasto nitido, insieme all'audio spaziale Dolby Atmos per un'esperienza altamente immersiva. Per quanto concerne le prestazioni, il processore Snapdragon Reality Elite di Qualcomm contribuisce a un'esperienza fluida e senza intoppi, insieme alla batteria integrata che offre fino a tre ore di riproduzione continua, con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Il dispositivo si integra con Meta AI e permette di utilizzare i gesti delle mani o semplicemente lo sguardo per riprodurre film e aprire app, senza la necessità di utilizzare controller aggiuntivi. Non è tutto, perché si tratta del primo dispositivo VR certificato IMAX Enhanced, quindi potrete godervi film selezionati per la prima volta in assoluto. Se siete interessati, i Meta VR Glasses arriveranno nella primavera del 2027 e costeranno 1.299,99 dollari. Vi aggiorneremo con i prezzi italiani.