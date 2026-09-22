Un titolo di Kingdom Hearts non più giocabile ritorna gratuitamente

Cosa succede con Kingdom Hearts Union X Dark Road

Con un post pubblicato su Twitter il 21 settembre, il modder di Kingdom Hearts Arena7664 ha dato l'annuncio a sorpresa di aver effettuato il porting di Union X Dark Road su mobile e PC tramite browser.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Arena7664 ha scritto: "Sono praticamente pronto a pubblicarlo, a parte un paio di dettagli qua e là". Arena7664 prosegue spiegando i dettagli della pubblicazione in arrivo, sottolineando che solo Dark Road (che era stato distribuito come titolo standalone all'interno di Union X) sarà giocabile.

Questo perché si tratterà del porting della versione finale dell'app mobile originale del gioco, che permetteva ai giocatori di accedere a Dark Road offline, mentre la storia di Union X poteva essere fruita soltanto tramite cutscene.

Sappiamo poi che Kingdom Hearts 4 avrà un numero limitato di mondi, ma saranno più dettagliati.