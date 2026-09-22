Un titolo di Kingdom Hearts non più giocabile ritorna gratuitamente

Se volete capire la trama di Kingdom Hearts 4, dovrete aver giocato l'intera saga, compreso il titolo mobile Union X Dark Road. C'è però un problema: non è più accessibile.
Che fare quindi? La soluzione arriva da un modder.
Cosa succede con Kingdom Hearts Union X Dark Road
Con un post pubblicato su Twitter il 21 settembre, il modder di Kingdom Hearts Arena7664 ha dato l'annuncio a sorpresa di aver effettuato il porting di Union X Dark Road su mobile e PC tramite browser.
Arena7664 ha scritto: "Sono praticamente pronto a pubblicarlo, a parte un paio di dettagli qua e là". Arena7664 prosegue spiegando i dettagli della pubblicazione in arrivo, sottolineando che solo Dark Road (che era stato distribuito come titolo standalone all'interno di Union X) sarà giocabile.
Questo perché si tratterà del porting della versione finale dell'app mobile originale del gioco, che permetteva ai giocatori di accedere a Dark Road offline, mentre la storia di Union X poteva essere fruita soltanto tramite cutscene.
Sappiamo poi che Kingdom Hearts 4 avrà un numero limitato di mondi, ma saranno più dettagliati.