0

Un titolo di Kingdom Hearts non più giocabile ritorna gratuitamente

Union X Dark Road è morto, ma un modder lo sta riportando in vita. Vediamo i dettagli di quanto raccontato da Arena7664.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/09/2026
Namine e Sora
Kingdom Hearts Union X
Kingdom Hearts Union X
News Video Immagini

Se volete capire la trama di Kingdom Hearts 4, dovrete aver giocato l'intera saga, compreso il titolo mobile Union X Dark Road. C'è però un problema: non è più accessibile.

Che fare quindi? La soluzione arriva da un modder.

Cosa succede con Kingdom Hearts Union X Dark Road

Con un post pubblicato su Twitter il 21 settembre, il modder di Kingdom Hearts Arena7664 ha dato l'annuncio a sorpresa di aver effettuato il porting di Union X Dark Road su mobile e PC tramite browser.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Arena7664 ha scritto: "Sono praticamente pronto a pubblicarlo, a parte un paio di dettagli qua e là". Arena7664 prosegue spiegando i dettagli della pubblicazione in arrivo, sottolineando che solo Dark Road (che era stato distribuito come titolo standalone all'interno di Union X) sarà giocabile.

Kingdom Hearts 4, Naoki Hamaguchi sta "spingendo" lo sviluppo: possibile anche un'edizione fisica Kingdom Hearts 4, Naoki Hamaguchi sta “spingendo” lo sviluppo: possibile anche un’edizione fisica

Questo perché si tratterà del porting della versione finale dell'app mobile originale del gioco, che permetteva ai giocatori di accedere a Dark Road offline, mentre la storia di Union X poteva essere fruita soltanto tramite cutscene.

Sappiamo poi che Kingdom Hearts 4 avrà un numero limitato di mondi, ma saranno più dettagliati.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un titolo di Kingdom Hearts non più giocabile ritorna gratuitamente