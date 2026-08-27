Kingdom Hearts 4 avrà un numero limitato di mondi, ma saranno più dettagliati

Le novità su Kingdom Hearts 4

Nomura ha dichiarato nell'intervista: "Questo gioco presenta i mondi più dettagliati che abbiamo mai creato. Per questo motivo, il numero totale di mondi non è molto elevato. Abbiamo svelato il mondo di Coco al D23 Showcase il giorno prima del panel, quindi alcune persone si aspettavano l'annuncio di un altro mondo durante l'evento, ma se rivelassimo le novità a questo ritmo, finiremmo le informazioni molto prima dell'uscita (ride)."

"In realtà, però, il mondo di Coco che abbiamo mostrato questa volta è solo una piccola parte di ciò che verrà. Poiché il D23 era un'ottima opportunità, abbiamo deciso di offrirvi un'anteprima del mondo di Coco, che in origine avevamo pianificato di presentare più avanti. Avremo un'altra occasione per introdurlo come si deve, quindi continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti."

Nomura ha commentato anche la sceneggiatura di Kingdom Hearts 4, che a quanto pare è davvero enorme: "... la sceneggiatura di questo gioco è quasi il doppio più lunga rispetto a quella di Kingdom Hearts 3, quindi la tabella di marcia per le registrazioni è stata davvero dura. C'erano parti che avrei voluto includere maggiormente, ma si andava oltre i limiti."

Più avanti nell'intervista, Nomura ha affermato che il doppiaggio giapponese è già stato completato. Il co-director Tai Yasue ha sottolineato che Square Enix ha superato la metà del lavoro per quanto riguarda la registrazione in lingua inglese.

Yasue ha dichiarato: "Al momento siamo nel bel mezzo della registrazione dei doppiaggi in inglese. Ci sono moltissime battute e il fuso orario rende le cose piuttosto impegnative per lo staff che partecipa dal Giappone (ride). Tuttavia, lo staff d'oltremare ha già completato circa il 60-70% delle registrazioni, quindi le cose stanno procedendo decisamente bene."

Per quanto riguarda il momento in cui torneremo a sentire parlare di Kingdom Hearts 4, Nomura ha detto: "L'uscita è ancora prevista per la fine del prossimo anno e lo sviluppo è nelle fasi finali, quindi ci concentreremo su questo per un po'. Stiamo valutando quando pubblicare le prossime informazioni, perciò ci sarà probabilmente un po' di attesa."

Ecco infine il trailer esteso di Kingdom Hearts 4 al D23.