Il primo Kingdom Hearts spinse Disney a creare un proprio Super Smash Bros., dice un ex sviluppatore

Ken Christiansen, ex concept artist presso Disney Interactive, ha parlato con Time Extension e ha svelato una interessante curiosità legata a Kingdom Hearts e alla compagnia del topo.

Le parole dell'ex Disney

Lo sviluppo del primo Kingdom Hearts è stato a quanto pare piuttosto complicato "perché Disney era molto riluttante all'idea di creare un crossover tra Il Re Leone e il mondo de La Sirenetta", ha ricordato Christiansen.

Sembra che Disney "non riuscisse proprio ad accettare" l'idea che i suoi personaggi più celebri si incontrassero continuamente, e l'esitazione della compagnia portò a "qualche piccolo scontro di vedute" durante la produzione, anche se la maggior parte degli sviluppatori "pensava che fosse l'idea più fantastica del mondo".

Il successo del gioco, però, fece cambiare idea agli scettici. A quanto si racconta, ai produttori venne l'idea di "utilizzare lo stesso spunto di Toy Story, ma facendo combattere [i giocattoli] tra loro", ha ricordato Christiansen.

"A quel punto possiamo avere tutte queste action figure dei personaggi Disney da Tarzan, Il Re Leone e Il pianeta del tesoro, e può diventare una cosa stile Smash Bros.", ha aggiunto. Ovviamente il gioco non è mai stato realizzato, ma progetti simili sono nati, come Disney Infinity, Disney Speedstorm e il più recente Disney Dreamlight Valley.

Segnaliamo infine che un film di Kingdom Hearts non è affatto escluso, dice Disney.