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Il primo Kingdom Hearts spinse Disney a creare un proprio Super Smash Bros., dice un ex sviluppatore

Secondo quanto svelato da un ex sviluppatore di Disney, il primo Kingdom Hearts spinse Disney a creare un proprio Super Smash Bros.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/09/2026
Paperino e Pippo in Kingdom Hearts 4
Kingdom Hearts IV
Kingdom Hearts IV
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Ken Christiansen, ex concept artist presso Disney Interactive, ha parlato con Time Extension e ha svelato una interessante curiosità legata a Kingdom Hearts e alla compagnia del topo.

Secondo quanto riferito, il successo del primo Kingdom Hearts aveva convinto Disney a creare un gioco in stile Super Smash Bros.

Le parole dell'ex Disney

Lo sviluppo del primo Kingdom Hearts è stato a quanto pare piuttosto complicato "perché Disney era molto riluttante all'idea di creare un crossover tra Il Re Leone e il mondo de La Sirenetta", ha ricordato Christiansen.

Sembra che Disney "non riuscisse proprio ad accettare" l'idea che i suoi personaggi più celebri si incontrassero continuamente, e l'esitazione della compagnia portò a "qualche piccolo scontro di vedute" durante la produzione, anche se la maggior parte degli sviluppatori "pensava che fosse l'idea più fantastica del mondo".

Kingdom Hearts 4 avrà un numero limitato di mondi, ma saranno più dettagliati Kingdom Hearts 4 avrà un numero limitato di mondi, ma saranno più dettagliati

Il successo del gioco, però, fece cambiare idea agli scettici. A quanto si racconta, ai produttori venne l'idea di "utilizzare lo stesso spunto di Toy Story, ma facendo combattere [i giocattoli] tra loro", ha ricordato Christiansen.

"A quel punto possiamo avere tutte queste action figure dei personaggi Disney da Tarzan, Il Re Leone e Il pianeta del tesoro, e può diventare una cosa stile Smash Bros.", ha aggiunto. Ovviamente il gioco non è mai stato realizzato, ma progetti simili sono nati, come Disney Infinity, Disney Speedstorm e il più recente Disney Dreamlight Valley.

Segnaliamo infine che un film di Kingdom Hearts non è affatto escluso, dice Disney.

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