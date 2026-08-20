Un film di Kingdom Hearts non è affatto escluso, dice Disney

I fan si chiedono però se i piani siano ancora più ambiziosi e se dietro le quinte la compagnia del Topo stia lavorando anche a un film .

Kingdom Hearts sta tornando al centro della scena. Non solo il quarto capitolo numerato della saga è stato ripresentato, ma Disney ha anche confermato che produrrà una serie animata per Disney+ .

Un film di Kingdom Hearts è possibile?

IGN USA ha posto questa domanda a Jared Bush, capo di Walt Disney Animation Studios. Il dirigente non ha confermato nulla in modo ufficiale, ma ha detto che "nulla è impossibile".

"Sono sempre entusiasta di ascoltare ciò che appassiona le persone. E direi che abbiamo davanti un futuro davvero radioso, con tanti nuovi progetti in arrivo. Diversi modi per proporre nuovi contenuti al mondo. Quindi mi limiterei a dire che nulla è impossibile", ha dichiarato.

Un film di Kingdom Hearts potrebbe raccontare una storia originale come la serie animata, oppure potrebbe presentare al grande schermo le avventure di Sora in un nuovo formato. Per ora in ogni caso sono solo speculazioni e probabilmente Disney vorrà vedere con quanto entusiasmo la serie TV sarà accolta prima di decidere definitivamente riguardo ad altri progetti.

Ecco infine il trailer esteso di Kingdom Hearts 4.