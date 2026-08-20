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Call of Duty: Black Ops 2 per PS4 e PS5 è stato il gioco più venduto negli USA a luglio

Black Ops 2 domina le vendite USA di luglio: la top 10 mostra un ritorno di massa dei classici, mentre il titolo di Microsoft entra anche tra i giochi più venduti del 2026.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/08/2026
Artwork di Call of Duty: Black Ops

L'analista di mercato Matt Piscatella ha condiviso su BluSky la classifica dei dieci giochi più venduti negli Stati Uniti nel mese di luglio, una top 10 decisamente anomala: quattro posizioni su dieci sono infatti occupate da remake o conversioni di titoli datati.

In cima alla classifica troviamo Call of Duty: Black Ops 2 nelle versioni PS4 e PS5, mentre Black Ops 1 si piazza al quinto posto, subito davanti a Halo: Campaign Evolved. Non solo: Black Ops 2 è entrato con forza anche nella classifica dei giochi più venduti del 2026 negli USA, superando Forza Horizon 6 e raggiungendo la quinta posizione. Dati che sembrano confermare le stime di Alinea Analytics, secondo cui le due riedizioni degli sparatutto del 2010 e 2012 avrebbero già superato gli 11 milioni di copie vendute.

I giochi più venduti a luglio e in tutto il 2026

Tra le novità uscite a luglio troviamo anche Assassin's Creed Black Flag Resynced al terzo posto, Splatoon Raiders al settimo e all'ottavo Echoes of Aincrad: Sword Art Online.

Le vendite di Halo: Campaign Evolved sarebbero deludenti, su PS5 avrebbe venduto un sedicesimo di COD Black Ops 1 e 2 Le vendite di Halo: Campaign Evolved sarebbero deludenti, su PS5 avrebbe venduto un sedicesimo di COD Black Ops 1 e 2

Di seguito la top 10 al completo dei giochi più venduti negli USA a luglio:

  1. Call of Duty: Black Ops 2 - Microsoft
  2. EA Sports College Football 27 - EA
  3. Assassin's Creed: Black Flag Resynced - Ubisoft
  4. EA Sports MVP Bundle (2026) - EA
  5. Call of Duty: Black Ops - Microsoft
  6. Halo: Campaign Evolved - Microsoft
  7. Splatoon Raiders - Nintendo
  8. Echoes of Aincraft: Sword Art Online - Bandai Namco
  9. Tomodachi Life: Living the Dream - Nintendo
  10. 007 First Light - IO Interactive

Di seguito invece i giochi più venduti nel 2026 finora:

  1. Resident Evil Requiem - Capcom
  2. 007 First Light - IO Interactive
  3. Crimson Desert - Pearl Abyss
  4. MLB The Show 26 - Multiple Video Game Manufactures
  5. Call of Duty: Black Ops 2 - Microsoft
  6. Forza Horizon 6 - Microsoft
  7. Tomodachi Life: Living the Dream - Nintendo
  8. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - Warner Bros. Games
  9. Pokemon Pokopia - Nintendo
  10. EA Sports College Football 27 - EA
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