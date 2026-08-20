Call of Duty: Black Ops 2 per PS4 e PS5 è stato il gioco più venduto negli USA a luglio

L'analista di mercato Matt Piscatella ha condiviso su BluSky la classifica dei dieci giochi più venduti negli Stati Uniti nel mese di luglio, una top 10 decisamente anomala: quattro posizioni su dieci sono infatti occupate da remake o conversioni di titoli datati.
In cima alla classifica troviamo Call of Duty: Black Ops 2 nelle versioni PS4 e PS5, mentre Black Ops 1 si piazza al quinto posto, subito davanti a Halo: Campaign Evolved. Non solo: Black Ops 2 è entrato con forza anche nella classifica dei giochi più venduti del 2026 negli USA, superando Forza Horizon 6 e raggiungendo la quinta posizione. Dati che sembrano confermare le stime di Alinea Analytics, secondo cui le due riedizioni degli sparatutto del 2010 e 2012 avrebbero già superato gli 11 milioni di copie vendute.
I giochi più venduti a luglio e in tutto il 2026
Tra le novità uscite a luglio troviamo anche Assassin's Creed Black Flag Resynced al terzo posto, Splatoon Raiders al settimo e all'ottavo Echoes of Aincrad: Sword Art Online.
Di seguito la top 10 al completo dei giochi più venduti negli USA a luglio:
- Call of Duty: Black Ops 2 - Microsoft
- EA Sports College Football 27 - EA
- Assassin's Creed: Black Flag Resynced - Ubisoft
- EA Sports MVP Bundle (2026) - EA
- Call of Duty: Black Ops - Microsoft
- Halo: Campaign Evolved - Microsoft
- Splatoon Raiders - Nintendo
- Echoes of Aincraft: Sword Art Online - Bandai Namco
- Tomodachi Life: Living the Dream - Nintendo
- 007 First Light - IO Interactive
Di seguito invece i giochi più venduti nel 2026 finora:
- Resident Evil Requiem - Capcom
- 007 First Light - IO Interactive
- Crimson Desert - Pearl Abyss
- MLB The Show 26 - Multiple Video Game Manufactures
- Call of Duty: Black Ops 2 - Microsoft
- Forza Horizon 6 - Microsoft
- Tomodachi Life: Living the Dream - Nintendo
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - Warner Bros. Games
- Pokemon Pokopia - Nintendo
- EA Sports College Football 27 - EA