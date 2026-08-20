Call of Duty: Black Ops 2 per PS4 e PS5 è stato il gioco più venduto negli USA a luglio

L'analista di mercato Matt Piscatella ha condiviso su BluSky la classifica dei dieci giochi più venduti negli Stati Uniti nel mese di luglio, una top 10 decisamente anomala: quattro posizioni su dieci sono infatti occupate da remake o conversioni di titoli datati.

In cima alla classifica troviamo Call of Duty: Black Ops 2 nelle versioni PS4 e PS5, mentre Black Ops 1 si piazza al quinto posto, subito davanti a Halo: Campaign Evolved. Non solo: Black Ops 2 è entrato con forza anche nella classifica dei giochi più venduti del 2026 negli USA, superando Forza Horizon 6 e raggiungendo la quinta posizione. Dati che sembrano confermare le stime di Alinea Analytics, secondo cui le due riedizioni degli sparatutto del 2010 e 2012 avrebbero già superato gli 11 milioni di copie vendute.