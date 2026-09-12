Metroid Dread torna nella classifica eShop di Nintendo Switch dopo l'annuncio di Ravenous

MercurySteam sta lavorando a Metroid Ravenous? Spunta un indizio

Certo, la prima posizione della top 10 appartiene anche questa settimana a Tomodachi Life: Una Vita da Sogno , ma il ritorno di Dread in sesta posizione rappresenta una grande sorpresa e conferma la popolarità di un franchise storico per la casa giapponese.

Metroid Dread è tornato nella classifica eShop di Nintendo Switch grazie all'entusiasmo generato dall' annuncio di Metroid Ravenous , il nuovo episodio della serie rivelato durante l'ultimo Nintendo Direct.

La classifica dei giochi solo in digitale

Per quanto riguarda la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, la situazione è anche stavolta meno dinamica: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia continuano a vendere come il pane, mentre in terza posizione c'è Moonlight Peaks.

Pokemon Rosso Fuoco Pokemon Verde Foglia Moonlight Peaks Stardew Valley Deltarune Minecraft Dungeons Terraria Super Mario Galaxy 2 Touhou Koumakyou: New Classic - The Embodiment of Scarlet Devil Grounded

Il vendutissimo Stardew Valley deve accontentarsi della quarta posizione, seguito da Deltarune e Minecraft Dungeons, quest'ultimo spinto dall'ormai imminente arrivo del secondo capitolo della saga.

La top 10 viene quindi completata da Terraria, Super Mario Galaxy 2, Touhou Koumakyou: New Classic - The Embodiment of Scarlet Devil e Grounded, che sta facendo molto bene anche su Nintendo Switch.