Metroid Dread torna nella classifica eShop di Nintendo Switch dopo l'annuncio di Ravenous

Metroid Dread è tornato nella classifica eShop di Nintendo Switch grazie all'entusiasmo generato dall'annuncio di Metroid Ravenous, il nuovo episodio della serie rivelato durante l'ultimo Nintendo Direct.
Certo, la prima posizione della top 10 appartiene anche questa settimana a Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, ma il ritorno di Dread in sesta posizione rappresenta una grande sorpresa e conferma la popolarità di un franchise storico per la casa giapponese.
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Super Smash Bros. Ultimate
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Party Jamboree
- Metroid Dread
- Pokemon Rosso Fuoco
- Nintendo Switch Sports
- GTA: The Trilogy
- Leggende Pokémon: Z-A
Quasi certamente sviluppato da MercurySteam, gli autori del già citato Dread, Metroid Ravenous riprenderà la formula bidimensionale aggiungendo però numerose sequenze che si spingono nel territorio delle tre dimensioni, aggiungendo spettacolarità all'esperienza.
La classifica dei giochi solo in digitale
Per quanto riguarda la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, la situazione è anche stavolta meno dinamica: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia continuano a vendere come il pane, mentre in terza posizione c'è Moonlight Peaks.
- Pokemon Rosso Fuoco
- Pokemon Verde Foglia
- Moonlight Peaks
- Stardew Valley
- Deltarune
- Minecraft Dungeons
- Terraria
- Super Mario Galaxy 2
- Touhou Koumakyou: New Classic - The Embodiment of Scarlet Devil
- Grounded
Il vendutissimo Stardew Valley deve accontentarsi della quarta posizione, seguito da Deltarune e Minecraft Dungeons, quest'ultimo spinto dall'ormai imminente arrivo del secondo capitolo della saga.
La top 10 viene quindi completata da Terraria, Super Mario Galaxy 2, Touhou Koumakyou: New Classic - The Embodiment of Scarlet Devil e Grounded, che sta facendo molto bene anche su Nintendo Switch.