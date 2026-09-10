MercurySteam sta lavorando a Metroid Ravenous? Spunta un indizio

È MercurySteam il team di sviluppo dietro Metroid Ravenous? Nintendo non ha ancora confermato ufficialmente chi siano gli autori del gioco, ma l'account ufficiale dello studio spagnolo ha pubblicato sui social un indizio piuttosto chiaro.
Il profilo ufficiale di MercurySteam, infatti, ha ricondiviso il trailer di Metroid Ravenous mostrato durante il Nintendo Direct, accompagnandolo con una emoji ninja e un cuore: un possibile riferimento a una lavorazione tenuta segreta finora.
A suggerire che ci sia proprio il team spagnolo dietro questo progetto sono anche le palesi somiglianze con Metroid Dread, tanto sul piano della formula 2D quanto dello stile, che in questo caso è ricco di spettacolari sequenze tridimensionali.
In realtà Ravenous appare generalmente più colorato rispetto al precedente episodio realizzato da MercurySteam, che puntava a ricreare atmosfere opprimenti e possedeva un ritmo probabilmente un pizzico meno dinamico.
Un nuovo gioiellino?
Certamente uno fra i più interessanti giochi annunciati durante l'ultimo Nintendo Direct, Metroid Ravenous nasce chiaramente dal grande successo riscosso da Metroid Dread e sembra volersi porre come un'evoluzione del medesimo impianto, fedele alle origini della saga ma anche ricco di novità.
Dopo i licenziamenti effettuati lo scorso maggio, MercurySteam potrebbe senz'altro ritrovare slancio grazie a questo progetto e consolidare la propria reputazione di studio specializzato con determinate tipologie di esperienze.
Peraltro Metroid Ravenous ha già una data di uscita ufficiale su Nintendo Switch 2: sarà disponibile dal prossimo 28 gennaio.