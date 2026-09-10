MercurySteam sta lavorando a Metroid Ravenous? Spunta un indizio

È MercurySteam il team di sviluppo dietro Metroid Ravenous? Nintendo non ha ancora confermato ufficialmente chi siano gli autori del gioco, ma l'account ufficiale dello studio spagnolo ha pubblicato sui social un indizio piuttosto chiaro.

Il profilo ufficiale di MercurySteam, infatti, ha ricondiviso il trailer di Metroid Ravenous mostrato durante il Nintendo Direct, accompagnandolo con una emoji ninja e un cuore: un possibile riferimento a una lavorazione tenuta segreta finora.

A suggerire che ci sia proprio il team spagnolo dietro questo progetto sono anche le palesi somiglianze con Metroid Dread, tanto sul piano della formula 2D quanto dello stile, che in questo caso è ricco di spettacolari sequenze tridimensionali.

In realtà Ravenous appare generalmente più colorato rispetto al precedente episodio realizzato da MercurySteam, che puntava a ricreare atmosfere opprimenti e possedeva un ritmo probabilmente un pizzico meno dinamico.