La nuova, famelica Samus Aran: parliamo di Metroid Ravenous

Se vent'anni fa qualcuno ci avesse detto che nel 2026 un Metroid bidimensionale sarebbe stato più venduto, più atteso e meglio valutato di uno della serie Metroid Prime, probabilmente lo avremmo preso per pazzo.

Eppure questo è accaduto con Metroid Dread, datato 2021: gli sforzi congiunti di Yoshio Sakamoto, EPD 7 e MercurySteam, team iberico di San Sebastián de los Reyes, hanno originato un successo da più di tre milioni di copie (record per la serie) e un'attesa elevata per il seguito, che è stato presentato nell'ultimo Nintendo Direct. Si chiama Metroid Ravenous e uscirà il 28 gennaio 2027 in esclusiva su Nintendo Switch 2.

Dal trailer mostrato, è palese che sia un sequel diretto di Metroid Dread: l'engine è quello, l'atmosfera similare, le scelte cromatiche in totale continuità col predecessore. Il coinvolgimento di MercurySteam, quindi, era ovvio ben prima che la società ricondividesse il trailer sui social. Ancora ignota è l'eventuale partecipazione al progetto di Yoshio Sakamoto, per età prossimo alla pensione (è già apparso come producer nel 2026, nel recente Tomodachi Life: Una vita da sogno), lo storico padre putativo della serie.

La (spoiler di Metroid Dread) Metroid Suit torna su Metroid Ravenous

Nella sezione finale di Metroid Dread (spoiler, ovviamente), il DNA dei metroid mischiato a quello di Samus, introiettatole come cura in Metroid Fusion, deflagrava in tutta la sua furia, con la protagonista alterata nel carattere e nelle forme dalla genetica del più grande predatore dello spazio. Una furia poi sedatasi nel filmato conclusivo del gioco, grazie alla condivisione del DNA di Manto di Quiete, un chozo (o meglio, la riproduzione di un chozo da parte del Parassita X, se ricordiamo bene).

Ma il DNA dei metroid, quello da cacciatore, è comunque dentro di lei. E Samus ora è famelica. Il sottotitolo Ravenous, che tra l'altro è anche un pregevole film sul cannibalismo del 1999 (diretto da Antonia Bird), allude proprio a questo.