Castlevania: Belmont's Curse può ora essere provato con la demo gratuita, buone notizie su Switch 2

La demo di Castlevania: Belmont's Curse è disponibile da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, consentendo così di provare una prima parte dell'atteso ritorno della serie Konami e con anche una buona notizia per quanto riguarda il gioco su Nintendo Switch 2.

La demo, annunciata alcuni giorni fa e facente parte anche dei vari eventi organizzati da Konami in occasione del 40° anniversario della serie Castlevania, consente di trasportare salvataggi e progressi anche nella versione completa del gioco, rappresentando a tutti gli effetti una prima introduzione al nuovo capitolo.

L'uscita di Castlevania: Belmont's Curse d'altra parte è molto vicina: il lancio è fissato per il 15 ottobre, e in tale giorno sarà dunque possibile proseguire direttamente la propria partita avviata con la demo all'interno della versione completa.