Castlevania: Belmont's Curse può ora essere provato con la demo gratuita, buone notizie su Switch 2

La demo di Castlevania: Belmont's Curse è disponibile da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, consentendo così di provare una prima parte dell'atteso ritorno della serie Konami e con anche una buona notizia per quanto riguarda il gioco su Nintendo Switch 2.
La demo, annunciata alcuni giorni fa e facente parte anche dei vari eventi organizzati da Konami in occasione del 40° anniversario della serie Castlevania, consente di trasportare salvataggi e progressi anche nella versione completa del gioco, rappresentando a tutti gli effetti una prima introduzione al nuovo capitolo.
L'uscita di Castlevania: Belmont's Curse d'altra parte è molto vicina: il lancio è fissato per il 15 ottobre, e in tale giorno sarà dunque possibile proseguire direttamente la propria partita avviata con la demo all'interno della versione completa.
Un grande ritorno, che intanto possiamo provare
Castlevania: Belmont's Curse è un action 2D incentrato sull'esplorazione, sviluppato congiuntamente da Konami, Evil Empire e Motion Twin. La storia si svolge a Parigi, nel 1499, 23 anni dopo gli eventi narrati nell'amato Castlevania III: Dracula's Curse.
"Rose Belmont, figlia dell'eroe Trevor Belmont, parte alla ricerca di mostri da sconfiggere mentre esplora le strade di Parigi e il castello di Dracula, utilizzando una varietà di armi e abilità, tra cui la sacra frusta "Vampire Killer".
Qui sotto trovate i link per scaricare la demo:
- Demo di Castlevania: Belmont's Curse su Steam
- Demo di Castlevania: Belmont's Curse su PlayStation Store
- Demo di Castlevania: Belmont's Curse su Xbox Store
- Demo di Castlevania: Belmont's Curse su Nintendo eShop
La buona notizia su Nintendo Switch 2 deriva da quanto riportato da alcune fonti dopo la disponibilità della demo, come riferito anche da NintendoLife.
Nonostante non ci sia una versione specifica per Switch 2, essendoci al momento solo quella unica per Nintendo Switch, la demo sembra godere di un boost al frame-rate sulla nuova console: Castlevania: Belmont's Curse si presenta infatti a 60 frame al secondo su Switch 2, contrariamente alla versione Switch 1 che resta bloccata a 30 fps.