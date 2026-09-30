Football Manager 27 ha una data di uscita su PC, PS5, Xbox, dispositivi mobile su Netflix e Game Pass

Sports Interactive ha annunciato la data di uscita di Football Manager 27, che debutterà il 10 novembre su un'ampia gamma di piattaforme. La versione principale, FM27 per PC e Mac, sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e tramite Xbox PC app. Il gioco sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass.
Al lancio arriveranno anche FM27 Console per PS5 e Xbox, oltre a FM27 Mobile, distribuito tramite Netflix per i dispositivi mobile. Lo studio conferma che ulteriori piattaforme verranno annunciate in seguito.
Sarà possibile provare il gioco in anticipo grazie alla Launch Preview, una versione preliminare che sarà disponibile 1-2 settimane prima della data di uscita, con maggiori dettagli su questo bonus di prenotazione che verranno svelati successivamente.
Un video di approfondimento in attesa del lancio
Parallelamente all'annuncio, Sports Interactive ha pubblicato un nuovo deep dive dedicato alla rinnovata Match Day Experience. L'obiettivo è rendere ogni partita più viva e teatrale, con un'atmosfera che rispecchia meglio ciò che accade in campo. Il pubblico è stato completamente rivisto: ora presenta modelli più vari, stati d'animo che cambiano in base ai momenti della partita e una maggiore diversità regionale e climatica. Anche l'abbigliamento dei tifosi varia con le stagioni, mentre nelle grandi occasioni, come finali, derby, partite ad alta tensione, gli spalti si arricchiscono di bandiere e colori aggiuntivi.
Anche gli stadi ricevono un upgrade significativo, con una nuova generazione di impianti sportivi ispirati alle strutture costruite tra gli anni '90 e il 2010. Texture, ombreggiature e palette cromatiche più ricche contribuiscono a rendere ogni partita visivamente distinta. A questo si aggiunge il nuovo sistema dell'ora del giorno, che modifica la posizione del sole e le ombre durante i 90 minuti, aumentando il senso di realismo.
Sul campo, FM27 introduce nuove varianti dei terreni di gioco, con erba in 3D e condizioni meteo che influenzano realmente la partita: superfici bagnate, neve fresca e campi più impegnativi richiedono maggiore attenzione tattica. Migliorati anche gli effetti visivi, che ora rappresentano meglio pioggia, neve e riflessi. Infine, Sports Interactive promette ulteriori approfondimenti dedicati ai movimenti dei giocatori e agli aggiornamenti del motore di gioco nelle prossime settimane.