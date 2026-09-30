Football Manager 27 ha una data di uscita su PC, PS5, Xbox, dispositivi mobile su Netflix e Game Pass

Sarà possibile provare il gioco in anticipo grazie alla Launch Preview, una versione preliminare che sarà disponibile 1-2 settimane prima della data di uscita, con maggiori dettagli su questo bonus di prenotazione che verranno svelati successivamente.

Sports Interactive ha annunciato la data di uscita di Football Manager 27 , che debutterà il 10 novembre su un'ampia gamma di piattaforme. La versione principale, FM27 per PC e Mac, sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e tramite Xbox PC app. Il gioco sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass .

Un video di approfondimento in attesa del lancio

Parallelamente all'annuncio, Sports Interactive ha pubblicato un nuovo deep dive dedicato alla rinnovata Match Day Experience. L'obiettivo è rendere ogni partita più viva e teatrale, con un'atmosfera che rispecchia meglio ciò che accade in campo. Il pubblico è stato completamente rivisto: ora presenta modelli più vari, stati d'animo che cambiano in base ai momenti della partita e una maggiore diversità regionale e climatica. Anche l'abbigliamento dei tifosi varia con le stagioni, mentre nelle grandi occasioni, come finali, derby, partite ad alta tensione, gli spalti si arricchiscono di bandiere e colori aggiuntivi.

Anche gli stadi ricevono un upgrade significativo, con una nuova generazione di impianti sportivi ispirati alle strutture costruite tra gli anni '90 e il 2010. Texture, ombreggiature e palette cromatiche più ricche contribuiscono a rendere ogni partita visivamente distinta. A questo si aggiunge il nuovo sistema dell'ora del giorno, che modifica la posizione del sole e le ombre durante i 90 minuti, aumentando il senso di realismo.

Sul campo, FM27 introduce nuove varianti dei terreni di gioco, con erba in 3D e condizioni meteo che influenzano realmente la partita: superfici bagnate, neve fresca e campi più impegnativi richiedono maggiore attenzione tattica. Migliorati anche gli effetti visivi, che ora rappresentano meglio pioggia, neve e riflessi. Infine, Sports Interactive promette ulteriori approfondimenti dedicati ai movimenti dei giocatori e agli aggiornamenti del motore di gioco nelle prossime settimane.